A inicios de mayo, se pudo iniciar el proceso de rescate de más de 1,500 beagles de Ridglan Farms, una empresa de cría de animales con sede en Mount Horeb and Blue Mounds, Wisconsin, Estados Unidos (EUA).

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Históricamente, este centro funcionó como uno de los mayores criaderos de perritos raza beagle, desgraciadamente, destinados a la investigación biomédica, veterinaria y pruebas de laboratorio.

Begles rescatados Los perritos solo vivían en jaulas pequeñas, desconocían la interacción con otros animales, la socialización en humanos y la vida normal que tienen la mayoría de los lomitos. (Eric Cox/REUTERS)

Durante más de 60 años proveyó perritos a centros de laboratorios de experimentación científica, dejando innumerable beagles en manos de crueles experimentos.

Pero la historia fue diferente esta vez, el rescate —liderado por las organizaciones Big Dog Ranch Rescue y Center for a Humane Economy—, los lomitos pasarán de la jaula a un hogar, tras pasar por un largo proceso de rehabilitación y adopción.

Aunque el traslado se está haciendo por etapas, los perritos serán distribuidos en refugios de todo el país.

¿Qué experimentos sufren estos perritos?

Rhonda Lanford, fue la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Dane —en el mismo Wisconsin— concluyó en 2025 que existía una causa de maltrato animal en el criadero Ridglan Farms.

Según su investigación, realizaban procedimientos oculares en los perritos, los cuales violaban todos los estándares veterinarios.

Y es que, en la industria, se utiliza a los beagles para pruebas de toxicidad como farmacéutica, agrícola y cosmética. Los animalitos son obligados a ingerir o inhalar sustancias químicas para determinar la dosis letales.

Lo más doloroso de este procedimiento, es que, no se les administra analgésicos a los perritos, esto para evitar que los resultados interfieran con las pruebas... sometiéndolos a un dolor extremo.

¿Por qué se eligen a los beagles para este tipo de experimentos?

Debido a su tamaño compacto y suave temperamento, son la raza más utilizada en laboratorios. Son perritos extremadamente dóciles, confiados y tolerantes.

Esto facilita su manejo en jaulas durante los procedimientos sin que muestren un solo gramo de agresividad.

Ahora, tras años de presión de activistas, exempleados y una intensa protesta en abril, la empresa llegó al acuerdo de renunciar su licencia de cría y se comprometieron a cerrar sus operaciones en julio del 2026.

Por su parte, los perritos que pasaron su vida en estas pequeñas jaulas y no conocen el mundo exterior, necesitarán aprender cosas básicas como caminar con correa, no asustarse de los ruidos en casa, socializar con humanos y otros perritos.

Tendrán atención médica, esterilización y semanas de adaptación antes de poder tener un hogar, aunque ya hay más de 700 solicitudes.