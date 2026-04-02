Tips y requisitos para viajar con tu mascota durante las vacaciones

Tener una mascota implica una gran responsabilidad y si estás planeando tus vacaciones y quieres viajar con tu perro o gato debes tomar en cuenta muchas cosas, por ello, en adn Noticias te compartimos algunas recomendaciones.

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Recomendaciones para viajar con mascotas

Los requerimientos varían dependiendo del lugar a donde viajes, en algunos destinos exigen microchip de identificación, vacuna antirrábica vigente, pasaporte para mascotas y certificados zoosanitarios oficiales. También es importante tomar en cuenta los plazos pues hay un tiempo estimado en las vacunas, tratamientos o cuarentenas y si no esta dentro del rango tu mascota podría ser rechazada en aeropuertos.

Requisitos para viajar en México

En todo el territorio mexicano es importante que las mascotas cumplan con las disposiciones del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para evitar riesgos. Las mascotas deben estar en buen estado físico, libres de parásitos y sin signos visibles de enfermedades.

Es fundamental presentar los documentos que acrediten su vacunación y cuidado veterinario realizado previo al viaje. Otro requisitos importante es el contenedor o transportadora donde llevarás a tu mascota, este debe estar limpio y será revisado por las autoridades.

Prohibiciones al viajar con mascotas

De acuerdo con el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA):

No se permite ingresar camas, accesorios, juguetes o premios con ingredientes de origen rumiante (derivados de vacas, ovejas y cabras)

Los alimentos deben ir en su empaque original etiquetado y con sello de autoridad sanitaria

Solo se autorizan productos que provengan de países que cumplan con las condiciones establecidas en el Mercado Común de Requisitos Zoosanitarios Internacionales

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