Desde 2022 se han registrado asesinatos de perros en el Bosque de Nativitas en la alcaldía Xochimilco y aunque se hicieron varias denuncias y se confirmó que hay carpetas de investigación, no se ha logrado ningún avance en el caso y en adn Noticias hicimos un recuento de este lamentable hecho.

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Más de 20 perros asesinados en Xochimilco

Según las denuncias de vecinos y activistas han asesinado a 25 perros en el Bosque de Nativitas pero no se ha detenido al responsable. Los animalistas y vecinos han solicitado a las autoridades mayor presencia policías y cámaras de seguridad.

El caso más reciente fue el de Negrita, una perrita de aproximadamente 7 años que pertenecía a la manada de perros que habita el parque y a quien activistas y vecinos le daban alimento y cuidados básicos.

Hay 8 carpetas de investigación sobre el caso

Durante una conferencia de prensa, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que existen 8 carpetas de investigación iniciadas desde 2023 por el asesinato de perros en el Bosque de Nativitas en Xochimilco; sin embargo no han logrado dar con el responsable.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que tras realizar las investigaciones se determinó que Negrita murió luego de ser atropellada. Pero destacó que se llevaron a cabo cateos en dos inmuebles y se detuvo a personas por temas relacionados con sacrificios.

Maltrato animal en CDMX es un delito

El Código Penal de CDMX califica como delito el maltrato o crueldad contra cualquier animal y se castiga con cárcel de hasta 2 años y multa de 50 a 10 días.

Recientemente se presentó una iniciativa en el Congreso para imponer hasta 12 años de prisión y multas de hasta 281 mil pesos a quienes maltraten perros y gatos.

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