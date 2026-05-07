La tienda en línea de Elektra se encuentra consintiendo a sus clientes en el marco del Día de la Madre, pues recientemente dieron a conocer que el celular Reno 14F de la marca Oppo, cuenta con un descuento de hasta el 12% que incluso se puede aprovechar en pagos semanales dependiendo de las necesidades de cada persona.

Fue a través de su portal web, que la tienda de conveniencia señaló que este Oppo Reno 14F cuenta con una capacidad de almacenamiento de 256GB, por lo cual se convierte en una opción latente para aquellas personas que utilizan los celulares para trabajar o videojuegos.

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Precio final del Oppo Reno 14F en Elektra

De acuerdo con la tienda de Elektra, el precio original del Oppo Reno 14F es de 9 mil 999 pesos, sin embargo con el descuento del 12% que se le colocó, el smartphone se puede adquirir por tan solo 8 mil 799 pesos.

Es importante mencionar que la misma oferta está brindando la opción de pagar el celular en un total de 154 semanas con pagos desde 95 pesos, esto dependiendo del monto disponible de cada persona para el pago inicial del equipo.

Características del Oppo Reno 14F en Elektra

Más allá de los 256GB con los que cuenta este Oppo Reno 14F, es importante destacar que las características con las que cuenta lo convierten en uno de los celulares con mejor cámara, resolución en pantalla y procesador.

Sus características generales son:

Pantalla de 6,5 pulgadas

Cámara principal de 50 megapíxeles

Cámara frontal de 32 megapíxeles

Batería de 6,000 mAh

¿Cómo aprovechar el descuento en el Oppo Reno 14F?

Para poder aprovechar la oferta en el celular Oppo Reno 14F, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Elektra, en el cual podrás seleccionar el producto para realizar el pago correspondiente.

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