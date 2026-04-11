No solo son adorables, la terapia asistida con gatos ayuda a reducir el estrés y ansiedad

Los gatos tienen características única que los vuelven la compañía ideal para promover el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas, ayudando a reducir el estrés y ansiedad así lo revelaron estudios realizados en Bélgica y si quieres saber más te contamos sobre la terapia asistida felina.

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Gatos de apoyo emocional

Aunque los gatos son vistos como animales solitarios y poco sociables, investigadores revelaron que cuando están bien socializados y entrenados pueden convertirse en excelentes compañeros terapéuticos. De acuerdo con la doctora Claudia Edwards, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM la terapia asistida felina apoya en procesos emocionales y cognitivos.

El papel de los gatos como animales fe asistencia tiene origen en la cultura japonesa pues son considerados símbolos de buena suerte, prosperidad y protección contra los malos espíritus.

Los gatos se convierten en terapeutas bigotudos

Desde hace nueve años, en la Universidad de Varmia y Masuris contemplan a los gatos como animales de asistencia para personas con padecimientos físicos y mentales pues pueden brindar consuelo a quienes lo necesitan.

Además, científicos de la Universidad Estatal de Washington realizaron un experimento con jóvenes universitarios donde tenían que acariciar perros y gatos y descubrieron que hubo una disminución significativa en los niveles de cortisol asociada al estrés por lo que concluyeron que los gatos podrían ayudar a enfrentar la ansiedad, depresión y otros trastornos de la salud mental.

¿Todos los gatos pueden ser terapéuticos?

Para que un gato sea terapéutico se le debe iniciar desde que el felino esta en el vientre materno debido a que los gatos poseen en su piel células de Merkel que los hace hasta 25 veces más sensibles al tacto que los humanos.

Estas células son muy sensibles por ello es necesario trabajar desde el embarazo para que los gatos toleren el contacto por ello algunos disfrutan de ser acariciados y otros evitan el contacto. Por eso no todos los gatos pueden ser animales de asistencia.

El ronroneo tiene efectos positivos en la salud de las personas

Además, el Hospital Veterinario de Rutherford señala que el ronroneo ayuda a reducir la presión arterial y disminuye el riesgo de sufrir ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. La vibración rítmica que producen al ronronear tiene un efecto tranquilizante.

Según la investigación, las vibraciones emitidas por los gatos liberan óxido nítrico, una molécula que ayuda a reducir el dolor y a mejorar la circulación y pueden brindar alivio a personas que sufren artritis y dolores musculares.

Aumento de los trastornos mentales

Alguna proyecciones de salud mental indican que en 2040 los índices de ansiedad y depresión podrían aumentar significativamente y la terapia asistida con gatos podría ser relevante para disminuirlos, además pueden facilitar distintas terapias para personas con discapacidad motora o niños con autismo.

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