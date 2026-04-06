Es ley: Guadalajara prepara multas de hasta $23,462 y arrestos para quienes no junten el excremento de sus perros en la calle

El Ayuntamiento de Guadalajara sanciona con multas de hasta 23 mil 462 pesos a quienes omitan recoger las heces de sus animales en la vía pública. La medida busca frenar riesgos sanitarios y la contaminación ambiental.

De acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica, esta falta se clasifica como una infracción contra el medio ambiente y la salud pública. El ordenamiento legal faculta a los jueces cívicos para imponer, además de la sanción económica, un arresto administrativo inconmutable para los infractores reincidentes o quienes se nieguen a pagar la penalización.

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¿De cuánto es la multa por no recoger el excremento de perro en Guadalajara?

El Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara establece la sanción con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Omitir la limpieza de los desechos de un animal bajo propiedad o custodia en lugares públicos es motivo de sanción inmediata por parte de los oficiales de movilidad o policía municipal.

Costos y sanciones oficiales por infracción:

Monto mínimo: 2,346.20 pesos mexicanos (20 UMA).

2,346.20 pesos mexicanos (20 UMA). Monto máximo: 23,462.00 pesos mexicanos (200 UMA).

23,462.00 pesos mexicanos (200 UMA). Arresto administrativo: De 24 a 36 horas en los juzgados cívicos.

De 24 a 36 horas en los juzgados cívicos. Clasificación: Infracción al artículo 16, fracción XII del Reglamento de Justicia Cívica.

¿Cómo desechar correctamente las heces de las mascotas?

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y dependencias municipales de ecología recomiendan métodos específicos para evitar la proliferación de bacterias como E. coli. Tirar los desechos en bolsas de plástico convencionales genera focos de infección imposibles de reciclar.

Evita la sanción estatal con estos pasos:

Usar el inodoro: Recoge el residuo con papel higiénico y desechalo directamente al drenaje doméstico.

Recoge el residuo con papel higiénico y desechalo directamente al drenaje doméstico. Evitar plásticos: No utilices bolsas que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.

No utilices bolsas que no cuenten con certificación de biodegradabilidad. Manejo de gatos: Utiliza arena hidrosoluble si pretende desechar en el inodoro o arena orgánica para residuos biodegradables.

Utiliza arena hidrosoluble si pretende desechar en el inodoro o arena orgánica para residuos biodegradables. Limpieza de orina: Rocíe las áreas afectadas con limpiadores enzimáticos o de oxígeno activo para neutralizar daños al suelo y plantas.

¿Cuáles son los requisitos para evitar multas por la caca de tu mascota en Guadalajara?

El Ayuntamiento de Guadalajara exige que todo propietario porte los implementos necesarios durante los paseos en espacios públicos. No contar con bolsas o herramientas de recolección al momento de ser requerido por un oficial puede ser interpretado como intención de omisión.

Requisitos oficiales para paseos seguros:

Portar siempre papel higiénico, bolsas biodegradables o recogedores portátiles.

siempre papel higiénico, bolsas biodegradables o recogedores portátiles. Limpiar de forma inmediata cualquier residuo sólido depositado en banquetas, parques o vialidades.

de forma inmediata cualquier residuo sólido depositado en banquetas, parques o vialidades. Vigilar que el animal no defeque en azoteas ajenas o jardineras públicas sin posterior limpieza.

que el animal no defeque en azoteas ajenas o jardineras públicas sin posterior limpieza. Fecha Límite: El reglamento es de aplicación permanente durante todo el ejercicio 2026.

La acumulación de heces al aire libre no solo afecta la imagen urbana, sino que al secarse, los residuos se pulverizan y son transportados por el aire, contaminando alimentos y depósitos de agua. El cumplimiento de esta norma por parte de los habitantes de Guadalajara es fundamental para reducir enfermedades gastrointestinales en la población metropolitana.