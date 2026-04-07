Estudio revela cómo dormir con tu perro o gato podría estar perturbando tu descanso

Muchas personas acostumbran dormir con sus mascotas y consideran reconfortante acurrucarse con su perro o gato; sin embargo, un reciente estudio examinó las ventajas y desventajas y quizá ahora pienses dos veces si quieres que tu lomito o michi duerma contigo.

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Nuevo estudio revela qué tan bueno es dormir con tu mascota

The Conversation publicó un artículo en el que destaca algunos hallazgos de un estudio de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y sugiere que dormir con tu mascota tiene muchos beneficios psicológicos pero podría afectar tu calidad de sueño.

Si bien dormir con tu perro o gato da una sensación de seguridad, las mediciones fisiológicas muestran que el sueño es más fragmentado cuando comparten la cama con las mascotas. Para el estudio se utilizaron pulseras para medir los movimientos de las personas durante la noche y aunque muchos sentían que dormían bien su sueño se vio interrumpido por los movimientos de su mascota.

¿Es bueno dormir con tu mascota en la misma cama?

De acuerdo con la encuesta realizada por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, el 46% de los encuestados duerme en la misma cama con su mascota. Para muchos esta interacción muestra una relación cercana y aunque hay muchos beneficios en este vínculo también se sugiere que podría perturbar la calidad del sueño.

Beneficios

Dormir mejor

Sensación de comodidad y seguridad emocional

Regulación emocional

Sensación de felicidad

Desventajas

Los movimientos de ambos perturban su descanso

Reduce la calidad del sueño percibida

Diferencias entre dormir con un perro o gato

El análisis también reveló que el sueño varia dependiendo del tipo y cantidad de mascotas. Las personas que duermen con perros experimentan más molestias debido a que los lomitos son más sensibles a estímulos externos como el ruido de coches, ladridos u otros sonidos ambientales. Por otro lado quienes duermen con gatos sueñen reportar resultados mixtos. Y tú, ¿prefieres dormir con tu mascota?

Tener una mascota es un compromiso financiero a largo plazo