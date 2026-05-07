Para reducir los índices de abandono animal en la CDMX y promover la adopción se creó el Centro de Transferencia Canina, un lugar donde se rescatan perros que fueron abandonados y deambulan por el Metro, se les brinda atención y se les busca un hogar, tal es el caso de Tuercas.

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Adopción de la perrita Tuercas

Tuercas es una perrita de 4 años tamaño grande que fue rescatada en la estación Talleres Zaragoza y tras recibir atención médica veterinaria y su proceso de socialización ahora está en busca de un hogar y si tu quieres acogerlo solo debes hacer lo siguiente:

Descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos en este enlace

Copia del INE u otro documento oficial

Copia del comprobante de domicilio de máximo tres meses

Después se te programará una visita domiciliaria y si cumples con los requisitos se agendará una fecha de entrega del perro bañado, esterilizado y desparasitado.

Nueva iniciativa para que los perros elijan a su dueño

PetFest 2026 en colaboración con el Centro de Transferencia Canina (CTC) lanzaron una iniciativa llamada “Adopción selectiva” que busca transformar cómo se vinculan los animales con las personas.

Los perros interactuarán con los posibles adoptantes y se acercarán con quienes sientan mayor afinidad, esto ayuda a favorecer el bienestar animal, la adopción responsable y la construcción de comunidad.

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