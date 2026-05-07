Se acerca el Adoptatón, un evento para encontrarle hogar a los perritos peregrinos y a otros lomitos que fueron rescatados por activistas, así que si conocer a alguien que quiera llevarse a casa a un amigo fiel, aquí te compartimos todos los detalles de este evento.

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Actividades del Adoptatón en CDMX

En el Adoptatón no solo habrá adopción de perros y gatos, los asistentes podrán tomar pláticas con rescatistas y asociaciones en pro de los animales. Habrá acopio para quienes quieran donar alimento, productos de limpieza, camas y juguetes y se llevará a cabo una venta con causa.

¿Cuándo y dónde será el Adoptatón?

Este evento se llevará a cabo el sábado 16 de mayo en el Monumento a la Revolución y si quieres adoptar es importante que lleves:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Demostrar capacidad económica para mantener a la mascota

Seguimiento mediante fotos o visitas domiciliarias

Adoptar es el camino para hacer a la #CDMX la MÁS animalista de México 🇲🇽

Acompáñanos el próximo sábado 16 de mayo a un #Adoptatón más donde perritos peregrinos y de rescatistas independientes buscarán hogar y familia para toda la vida @GobCDMX @ClaraBrugadaM 🐾♥️ pic.twitter.com/LxH3ntVFfy — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) May 5, 2026

Campaña de esterilización para perros y gatos

Para disminuir los índices de abandono y reproducción descontrolada en perros y gatos, el Gobierno de la CDMX lleva a cabo Jornadas de Esterilización gratuita y estas son las próximas:

Sábado 9 de mayo en el Museo Panteón de San Fernando, hay 25 cupos y se reciben a los pacientes a las 10:30 horas, puedes realizar el pre-registro en WhatsApp al número 56 5555 3349 o al correo salud.agatan@gmail.com

También puedes acudir a la Agencia de Atención Animal de lunes a jueves de 10:00 a 12:00 horas, para conocer requisitos y todo para la esterilización gratuita puedes enviar un correo a salud.agatan@gmail.com.

Otra opción es el Hospital Veterinario de la CDMX que brinda el servicio de lunes a viernes de 06:00 a 10:00 horas y puedes agendar cita al número 55 5693 9892.

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