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Adopción de perros peregrinos, pláticas y acopio en el Adoptatón 2026 en CDMX

Los perritos peregrinos que fueron abandonados están buscando familia, si quieres darles un hogar no te puedes perder el Adoptatón en CDMX, habrá muchas actividades para los amantes de los animales.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Se acerca el Adoptatón, un evento para encontrarle hogar a los perritos peregrinos y a otros lomitos que fueron rescatados por activistas, así que si conocer a alguien que quiera llevarse a casa a un amigo fiel, aquí te compartimos todos los detalles de este evento.

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Actividades del Adoptatón en CDMX

En el Adoptatón no solo habrá adopción de perros y gatos, los asistentes podrán tomar pláticas con rescatistas y asociaciones en pro de los animales. Habrá acopio para quienes quieran donar alimento, productos de limpieza, camas y juguetes y se llevará a cabo una venta con causa.

¿Cuándo y dónde será el Adoptatón?

Este evento se llevará a cabo el sábado 16 de mayo en el Monumento a la Revolución y si quieres adoptar es importante que lleves:

  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio
  • Demostrar capacidad económica para mantener a la mascota
  • Seguimiento mediante fotos o visitas domiciliarias

Campaña de esterilización para perros y gatos

Para disminuir los índices de abandono y reproducción descontrolada en perros y gatos, el Gobierno de la CDMX lleva a cabo Jornadas de Esterilización gratuita y estas son las próximas:

Sábado 9 de mayo en el Museo Panteón de San Fernando, hay 25 cupos y se reciben a los pacientes a las 10:30 horas, puedes realizar el pre-registro en WhatsApp al número 56 5555 3349 o al correo salud.agatan@gmail.com

También puedes acudir a la Agencia de Atención Animal de lunes a jueves de 10:00 a 12:00 horas, para conocer requisitos y todo para la esterilización gratuita puedes enviar un correo a salud.agatan@gmail.com.

Otra opción es el Hospital Veterinario de la CDMX que brinda el servicio de lunes a viernes de 06:00 a 10:00 horas y puedes agendar cita al número 55 5693 9892.

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