¿Aún no tienes el regalo para mamá? Adelántate al 10 de mayo y compra en Walmart la pantalla 65 pulgadas LG AI NanoCell 65NANO80 4K Smart TV 2025, que actualmente está en oferta.

Brinda a tu ser más querido descanso, tiempo, tranquilidad y comodidad con este dispositivo. Los electrodomésticos se encuentran entre los mejores regalos, ya que combinan la practicidad con un sincero agradecimiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Pantalla LG de 65 pulgadas con IA precio

La pantalla tiene un precio de 12 mil 639 pesos, tras una rebaja de 2 mil 230 pesos sobre su costo original de 14 mil 869. Asimismo, Walmart ofrece la posibilidad de pagar hasta en 12 meses sin intereses, con mensualidades de $1,053.25.

La oferta también incluye una política de devolución de hasta 30 días después de recibido el producto, así como una garantía de tres meses otorgada por ElecTronix.

Puedes conseguir la promoción aquí.

Pantalla LG de 65 pulgadas características

De acuerdo con la descripción del producto presentada por Walmart, este equipo cuenta con:

Procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente : Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

: Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes. Colores puros en 4K reales : Mira contenidos 4K refinados con una precisión de colores vivos y detalles nítidos, lo que hace que cada escena sea visualmente impactante y agradable.

: Mira contenidos 4K refinados con una precisión de colores vivos y detalles nítidos, lo que hace que cada escena sea visualmente impactante y agradable. El superescalamiento de 4K le da vida a cada cuadro : El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K.

: El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K. HDR10 Pro : Los colores vibrantes y el brillo hacen que la resolución de la pantalla alcance nuevos niveles. Disfruta de una mayor calidad de imagen con un contraste más nítido.

: Los colores vibrantes y el brillo hacen que la resolución de la pantalla alcance nuevos niveles. Disfruta de una mayor calidad de imagen con un contraste más nítido. El AI Magic Remote completa la AI Experience : Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.

: Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz. Al Voice ID : LG AI Voice ID reconoce la voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que hablas.

: LG AI Voice ID reconoce la voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que hablas. AI Search : Pregúntale lo que quieras a tu TV. La IA integrada reconoce tu voz y da recomendaciones personalizadas rápidas a tus solicitudes. También puedes obtener resultados y soluciones con Microsoft Copilot.

: Pregúntale lo que quieras a tu TV. La IA integrada reconoce tu voz y da recomendaciones personalizadas rápidas a tus solicitudes. También puedes obtener resultados y soluciones con Microsoft Copilot. AI Chatbot : Interactúa con AI Chatbot con el AI Magic Remote y resuelve todas tus dudas, desde configuración hasta solución de problemas. La IA entiende la intención del usuario y brinda soluciones inmediatas.

: Interactúa con AI Chatbot con el AI Magic Remote y resuelve todas tus dudas, desde configuración hasta solución de problemas. La IA entiende la intención del usuario y brinda soluciones inmediatas. AI Concierge: Con solo pulsar el botón de IA del control remoto, se abre AI Concierge, un servicio que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial de búsquedas y visualizaciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.