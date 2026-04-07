Costco sorprende a sus clientes de Querétaro, Jalisco y todo México con el regreso de un producto muy pedido para las mascotas

Costco México escuchó a los dueños de perros y gatos. Las famosas camas elevadas con protección solar están de vuelta en los estantes de Querétaro, Jalisco y el resto del país. Este artículo es uno de los más buscados por su diseño funcional para exteriores. La cuenta especializada @i.love.costco.mx confirmó el reabastecimiento a través de un video que ya se volvió viral entre los socios. El precio se mantiene competitivo y la estructura promete durabilidad bajo condiciones climáticas difíciles.

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¿Qué características hacen especial a esta cama para mascotas de Costco?

El producto que vende Costco está diseñado para que los animales no descansen directamente sobre el suelo frío o caliente. La elevación permite que el aire circule por debajo de la mascota, manteniéndola fresca en días de altas temperaturas. No es una cama simple de tela; utiliza materiales de grado industrial para resistir el uso en jardines y patios.

Especificaciones técnicas del producto:



Material: Tela balística de alta resistencia.

Tela balística de alta resistencia. Protección: Filtro UV y material resistente al calor.

Filtro UV y material resistente al calor. Higiene: Tela antibacteriana, anti olores y resistente al moho.

Tela antibacteriana, anti olores y resistente al moho. Capacidad: Soporta un peso máximo aproximado de 75 kilos.

Soporta un peso máximo aproximado de 75 kilos. Extras: Toldo impermeable resistente al agua para sombra total.

¿Cuánto cuesta la cama para mascotas y dónde la vende Costco en México?

El precio de venta en sucursales es de 799 pesos. El centro de la cama cuenta con una malla transpirable que evita la acumulación de calor corporal. Aunque está pensada para el exterior, muchos socios la utilizan en interiores para perros grandes que sufren por el clima cálido.

La disponibilidad suele ser limitada. En ciudades como Guadalajara y Querétaro, estas camas desaparecen de los pasillos en pocos días. La recomendación de los cazadores de ofertas es acudir a la zona de hogar o jardín de la tienda lo antes posible.

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