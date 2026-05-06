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Adopción de perros en CDMX: Remi, perro rescatado en el Metro busca hogar

El Centro de Transferencia Canina es un espacio dedicado al cuidado integral de los perros rescatados en el Metro y hay varios cachorros que están en busca de un hogar y adoptarlos es muy sencillo.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de brindar cuidados a los perros que son rescatados en el Metro y Remi, es un macho de 11 años tamaño mediano que está en busca de una familia, así que si quieres darle un hogar, te decimos cómo es el procedimiento de adopción.

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¿Cómo puedo adoptar a un perro rescatado del Metro?

En la página del CTC puedes ver a todos los perros que están en adopción, hay hembras y machos de diferentes edades y tamaños. Puedes ir a visitarlos para que convivas con ellos y te decidas a darle una segunda oportunidad. En caso de que quieras que Remi se convierta en tu compañero fiel deberás seguir estos pasos:

Acude a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco en un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas con la siguiente documentación:

  • Formato para la adopción de caninos llenada que se descarga en la página del CTC
  • Copia del INE u otro documento oficial
  • Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses
  • Se programará una visita domiciliaria
  • En caso de cumplir con los requisitos se agendará fecha de entrega
  • El perro se entrega bañado, esterilizado y desparasitado.

¿Qué se considera maltrato animal?

El maltrato animal es un delito que se castiga cuando se causa dolor, sufrimiento, lesiones o la muerte de un animal por acción u omisión humana. Se incluye la violencia física directa como golpes, tortura, abandono, falta de alimento, confinamiento extremo y privación de cuidados veterinarios básicos y se divide de la siguiente manera:

  • Violencia directa: Golpes, mutilaciones, tortura, asfixia, envenenamiento.
  • Negligencia: Privar de alimento, agua, refugio, atención veterinaria o mantenerlo en condiciones insalubres.
  • Crueldad activa: Organizar peleas, zoofilia o causar sufrimiento.
  • Tenencia responsable: No tenerlos en azoteas o espacios reducidos sin movilidad.
  • Explotación: Entrenamiento agresivo, uso de drogas sin fines terapéuticos.

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