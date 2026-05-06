En la CDMX el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de brindar cuidados a los perros que son rescatados en el Metro y Remi, es un macho de 11 años tamaño mediano que está en busca de una familia, así que si quieres darle un hogar, te decimos cómo es el procedimiento de adopción.

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¿Cómo puedo adoptar a un perro rescatado del Metro?

En la página del CTC puedes ver a todos los perros que están en adopción, hay hembras y machos de diferentes edades y tamaños. Puedes ir a visitarlos para que convivas con ellos y te decidas a darle una segunda oportunidad. En caso de que quieras que Remi se convierta en tu compañero fiel deberás seguir estos pasos:

Acude a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco en un horario de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas con la siguiente documentación:

Formato para la adopción de caninos llenada que se descarga en la página del CTC

llenada que se descarga en la página del CTC Copia del INE u otro documento oficial

u otro documento oficial Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Se programará una visita domiciliaria

En caso de cumplir con los requisitos se agendará fecha de entrega

El perro se entrega bañado, esterilizado y desparasitado.

¿Qué se considera maltrato animal?

El maltrato animal es un delito que se castiga cuando se causa dolor, sufrimiento, lesiones o la muerte de un animal por acción u omisión humana. Se incluye la violencia física directa como golpes, tortura, abandono, falta de alimento, confinamiento extremo y privación de cuidados veterinarios básicos y se divide de la siguiente manera:

Violencia directa : Golpes, mutilaciones, tortura, asfixia, envenenamiento.

: Golpes, mutilaciones, tortura, asfixia, envenenamiento. Negligencia : Privar de alimento, agua, refugio, atención veterinaria o mantenerlo en condiciones insalubres.

: Privar de alimento, agua, refugio, atención veterinaria o mantenerlo en condiciones insalubres. Crueldad activa : Organizar peleas, zoofilia o causar sufrimiento.

: Organizar peleas, zoofilia o causar sufrimiento. Tenencia responsable : No tenerlos en azoteas o espacios reducidos sin movilidad.

: No tenerlos en azoteas o espacios reducidos sin movilidad. Explotación: Entrenamiento agresivo, uso de drogas sin fines terapéuticos.

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