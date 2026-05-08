Calor extremo consume México; estados con más incendios forestales este 2026

Durante las últimas dos semanas, los incendios forestales activos en el territorio nacional pasaron de 22 a 63, lo que representa un alarmante aumento del 186.36%, de acuerdo con los datos del monitoreo diario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El reporte del pasado 23 de abril tenía registro de 22 incendios forestales activos en México, que representaban afectaciones en 1,668 hectáreas. De acuerdo con el reporte de esta semana, esa cifra aumentó con un total de 63 incendios que afectan un total de 21,840 hectáreas.

De acuerdo con el reporte de Conafor, los estados más afectados hasta el momento son Guerrero y Nayarit, que concentran el 90% de las hectáreas afectadas.

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Los cinco estados más afectados por incendios forestales

De acuerdo con Conafor, estos son los cinco estados más afectados por los incendios forestales:

Nayarit : 12,488 hectáreas afectadas.

: 12,488 hectáreas afectadas. Guerrero : 5,988 hectáreas afectadas.

: 5,988 hectáreas afectadas. Chiapas : 701 hectáreas afectadas.

: 701 hectáreas afectadas. Oaxaca : 568 hectáreas afectadas.

: 568 hectáreas afectadas. Campeche: 568 hectáreas afectadas.

Condiciones climáticas favorecerán aumento de incendios

El panorama no luce nada alentador para combatir los incendios forestales que afectan al país, pues de acuerdo con el reporte de Conagua Clima vigente del 8 al 11 de mayo, se prevé que prevalezca el ambiente caluroso en México, manteniendo olas de calor en las regiones norte, centro y occidente.

De acuerdo con Conafor, esto incrementa el riesgo de incendios forestales por altas temperaturas, así como la baja humedad en el ambiente y fuertes rachas de viento.

Por lo anterior, se pidió a la población evitar realizar fogatas o el uso de fuego en zonas boscosas, agrícolas o pastizales durante los próximos días.

En caso de detectar un incendio forestal, se recomienda alejarse y dar aviso a las autoridades a través de los números telefónicos 911 y 800 737 00 00.

🚨 Condiciones meteorológicas críticas 🚨

De acuerdo con @conagua_clima del 8 al 11 de mayo, prevalecerá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso en México, manteniendo la onda de calor en los estados de la región norte, occidente y centro. pic.twitter.com/Oml7caiBTZ — CONAFOR (@CONAFOR) May 8, 2026

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