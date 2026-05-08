BTS en México: Hora exacta y cómo conseguir últimos boletos

La gira mundial de BTS causó gran revuelo en México y si fuiste de los desafortunados que no alcanzó boleto, te tenemos grandes noticias pues anunciaron que se liberarán boletos para las dos fechas que quedan en el Estadio GNP y aquí te decimos cómo puedes conseguirlos.

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Hora y cómo conseguir boletos para BTS

A través de redes sociales, OCESA K-pop anunció que se liberarán boletos adicionales para BTS World Tour Arirang para los conciertos del 9 y 10 de mayo. La venta de boletos será a partir de las 14:00 horas. Para conseguir los tuyos solo tendrás que ingresar a Ticketmaster y formarte en la sala de espera que abrirá unos 30 minutos antes de la venta.

Se liberará un número limitado de boletos de producción para el 9 y 10 de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY hoy a las 2:00 p.m.



Estos boletos estarán disponibles únicamente en línea a través de Ticketmaster y se espera que se agoten rápidamente. La sala de espera para la… pic.twitter.com/iQd3rlSiCX — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) May 8, 2026

¿Cómo comprar los boletos?

Para comprar boletos en Ticketmaster es necesario contar con una cuenta verificada, tarjeta bancaria registrada y buena conexión a internet. Lo ideal es ingresar unos 15 minutos antes al “lobby” virtual para formarte en la fila.

Aquí te decimos paso a paso cómo funciona:

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Datos curiosos de BTS

BTS es la abreviatura de Bangtan Sonyeondan que se traduce como “chicos a prueba de balas” simbolizando la protección de sus valores y música contra críticas y estereotipos.

En 2020 la agrupación representaba el 3% del producto interno bruto (PIB) de Corea del Sur.

Rompieron récords de YouTube con videos como Idol.

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