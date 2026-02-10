Notas
Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de AMLO, deja deuda pública de 27 mil mdp tras decreto de Luz y Fuerza
El INDEP estima un pasivo de 27 mil millones de pesos por las pensiones a electricistas; sin embargo, una investigación detalla cómo Ramírez Cuevas operó a su favor con una “fe de erratas”.
Tequila, Jalisco: cuando el narco gobierna y el partido defiende
El caso de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, exhibe el rostro más crudo de la narcopolítica: señalamientos públicos, denuncias formales y una defensa partidista que ignoró lo indefendible.
Amigo de la infancia de Andy López Beltrán firma contratos millonarios ligados a Bermúdez Requena
Daniel Arturo Casasús firmó contratos por casi 12 millones de pesos a favor de empresas ligadas a la familia Bermúdez Requena y es amigo de la infancia del hijo de AMLO.
Lorena Marisol Rodríguez asume como presidenta interina de Tequila, Jalisco; es cercana al morenista Diego Rivera
En una sesión de solo 15 minutos, el Cabildo designó a la nueva presidenta interina; pese a su cercanía con el grupo bajo investigación, la edil pide confianza.
Senador y gobernadora mexicanos, en la mira de Estados Unidos
EUA ya puso nombres sobre la mesa. Raymundo Riva Palacio advierte que Adán Augusto y Marina del Pilar están bajo investigación y que Washington presiona a México para actuar.
¿Quién asumirá el poder en Tequila, Jalisco? Esto dice la ley tras la captura del alcalde morenista Diego "N"
Tras la detención del alcalde morenista y tres directores, Jalisco trabaja en mecanismos para evitar el vacío de poder; esto dice la ley sobre quién debe gobernar ahora.
¿Pacto de silencio? Clara Brugada pidió a medios "bajarle a la nota roja en CDMX", luego lo niega
“Sería muy bueno un gran acuerdo para que le bajáramos a la nota roja”, fue la frase original. Ahora, la jefa de Gobierno asegura que sus palabras se malinterpretaron.
Morena reabre salón de belleza del Senado, cerrado en 2018 por austeridad
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara Alta, justificó el espacio adaptado como salón de belleza, sin embargo, momentos después fue clausurado.
El fin de la borrachera de poder: Adán Augusto fuera del Senado
La salida de Adán Augusto no fue una decisión personal: fue el resultado de presiones externas que reconfiguran el poder dentro de Morena y el equilibrio político hacia adelante.
EXCLUSIVA: Vicente Fox asegura que bajo su mando México habría evitado las miles de muertes por Covid-19
Para adn Noticias, el expresidente revela el modelo que habría seguido su gobierno para enfrentar la crisis sanitaria en México de la mano del exsecretario Frenk.
