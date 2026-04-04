Día Internacional de los Animales Callejeros: Cifras de abandono y recomendaciones para proteger a las mascotas

En México al menos 7 de cada 10 hogares tiene animales de compañía, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); sin embargo también hay millones de perros y gatos que viven en situación de calle y para conmemorar el Día Internacional de los Animales callejeros, aquí te compartimos algunos datos relevantes.

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Más de 20 millones de animales callejeros en México

De acuerdo con la organización Mars Petcare en México hay al menos 29.7 millones de perros y gatos que viven en la calle y se estima que cada año abandonan a 500 mil.

Estos animales enfrentar condiciones difíciles pues se enfrentan a falta de alimento, enfermedades, exposición al clima extremo y riesgos constantes como accidentes o maltrato.

Ademas, pueden transmitir enfermedades infecciosas parasitarlas como la rabia, tiña, sarna, pulgas o garrapatas.

¿Por qué hay tanto abandono de animales?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el fenómeno de abandono de animales callejeros ocurre debido a múltiples factores sociales y culturales como por ejemplo:

Cuando las mascotas dejan de ser “convenientes” ya sea por falta de tiempo, recursos o compromiso

Por falta de esterilización que deriva en la reproducción descontrolada

Por compra impulsiva son considerar la responsabilidad que implica

Por desinformación sobre el cuidado y obligaciones que implica tener una mascota

Falta de programas masivos de esterilización y educación

Recomendaciones para evitar el abandono de mascotas

Este 4 de abril se celebra el Día Internacional de los Animales Callejeros con el objetivo de concientizar y reflexionar sobre el papel de las personas ante esta problemática y se busca fortalecer la tenencia responsable y garantizar el bienestar de los animales durante toda su vida.

Algunas recomendaciones ante esta problemática son:

Adoptar en lugar de comprar

Esterilizar a perros y gatos para evitar sobrepoblación

No abandonar a los animales bajo ninguna circunstancia

Denunciar casos de maltrato o negligencia

También es importante apoyar a refugios y asociaciones que trabajan para rescatar y rehabilitar animales en situación de calle. Es fundamental que antes de tener una mascota analices conscientemente y cuidadosamente todo lo que implica y las responsabilidades que debes tener con ella porque su vida estará a tu cargo.

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