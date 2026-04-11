Adopción de perros en CDMX: Rey, el limito rescatado en el Metro busca un hogar

La adopción siempre es mejor que comprar, pues en refugios como el Centro de Transferencia Canina de CDMX hay muchos perros que fueron abandonados y están en busca de una familia y un nuevo hogar, así que si quieres cambiarle la vida a un lomito te contamos de Rey, un tierno y adorable perro que esta listo para dar mucho amor.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Rey, el perrito rescatado en Metro La Paz

Rey es un perro macho de 11 años de edad y tamaño grande, fue rescatado por personal del Metro en la estación La Paz y ahora está en busca de un hogar donde lo consientan y le den muchos cuidados y atención. Muchas personas prefieren adoptar cachorros pero los perros de más edad también merecen una oportunidad.

Así que si quieres conocer a Rey y convencerte de que es ideal para que forme parte de tu familia puedes visitarlo en Avenida de las Culturas S/N, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Si vas en transporte púbico la estación más cercana es Colegio de Bachilleres 1 de la línea 6 del Metrobús.

Centro de Transferencia Canina da una nueva oportunidad a los perros

El CTC del Metro es un espacio que fue inaugurado el 18 de julio de 2017 y tiene como objetivo brindar cuidado integral a los perros que son rescatados en las vías de las 12 líneas que integran la red de transporte colectivo.

Todo los perros reciben atención médica veterinaria y después son ingresados al albergue, algunos de ellos presentan lesiones y deben recibir curaciones, una vez que los perros están recuperados se van poniendo en adopción y están listos para convertirse en los amigos más fieles de la casa.

¡Mucho ojo! Estas son las multas por pasear a tus mascotas sin correa en la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.