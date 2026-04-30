Ni Corregidora ni El Marqués: este municipio de Querétaro actualiza su reglamento de bienestar animal con nuevas reglas

El municipio de Colón, Querétaro, realizó cambios recientes a su Reglamento de Bienestar Animal, incorporando nuevas disposiciones que modifican tanto el enfoque legal como las obligaciones para quienes tienen mascotas.

A diferencia de otras demarcaciones en la entidad, esta actualización ya fue avalada a nivel municipal y forma parte de un proceso más amplio de revisión normativa que también se ha discutido en instancias estatales.

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¿Qué cambia con el nuevo reglamento de bienestar animal en Colón?

Uno de los ajustes más relevantes es el reconocimiento de los animales como seres sintientes, lo que implica un cambio en la forma en que deben ser protegidos dentro del marco legal.

También se adoptó un nuevo criterio en el lenguaje jurídico, sustituyendo el concepto tradicional de “dueño” por el de “tutor”, con la intención de reforzar la responsabilidad sobre su cuidado.

A esto se suma la posibilidad de que, en ciertos casos, las sanciones económicas puedan ser reemplazadas por trabajo comunitario, como parte de un enfoque más preventivo.

hombre juntando heces de su perro También se reveló que toda mascota presente en un evento masivo no deberá permanecer suelta. (Imagen ilustrativa)

Heces de perro multas en CDMX

¿Qué nuevas reglas deberán seguir los tutores?

El reglamento establece lineamientos más claros sobre el manejo de animales en espacios públicos, especialmente en concentraciones masivas.

En este tipo de eventos, se deberán cumplir medidas como mantener a las mascotas identificadas, evitar que permanezcan sueltas y garantizar que estén bajo supervisión constante, con el fin de reducir riesgos.

Además, se mantiene la restricción sobre la comercialización de animales dentro del municipio, como parte de las acciones para promover la tenencia responsable.

¿Qué otras acciones contempla el municipio?

La actualización también da continuidad a estrategias como campañas permanentes de esterilización y control animal, enfocadas en mejorar las condiciones de vida de las mascotas y atender problemáticas como la sobrepoblación.

Con estos ajustes, Colón se coloca entre los municipios de Querétaro que han reforzado recientemente su normativa en materia de bienestar animal.

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