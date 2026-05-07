Liverpool remata el celular Honor Magic 7 Lite con auriculares incluidos a 13 MSI y pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas

Liverpool aplicó una rebaja al bundle del Honor Magic 7 Lite, una promoción que combina el celular de gama media-alta de la marca china con los auriculares Honor ROS-ME01 dentro de un mismo paquete. El bundle Honor Magic 7 Lite 8+512 GB con auriculares incluidos bajó de $9,999 a $8,999 pesos, un ahorro directo de $1,000 sobre el precio anterior, complementado con uno de los planes de financiamiento más extendidos del mercado mexicano para un combo de este tipo.

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El paquete está disponible en la tienda en línea de Liverpool con cobertura nacional, en la versión de mayor capacidad de almacenamiento del Magic 7 Lite. La promoción llega días antes del Día de las Madres, lo que convierte al bundle en una alternativa razonable para quienes buscan combinar celular, accesorios y plan de pagos cómodo en una sola compra.

¿Cuánto cuesta el bundle Honor Magic 7 Lite en Liverpool?

El precio final del bundle Honor Magic 7 Lite con auriculares Honor ROS-ME01 en Liverpool quedó en $8,999 pesos, frente a un precio anterior de $9,999. El ahorro directo es de $1,000 pesos sobre el costo de catálogo, equivalente al 10% de descuento sobre el precio regular. La ventaja real, sin embargo, reside en la combinación de productos: el comprador adquiere celular y auriculares en una sola operación, sin necesidad de pagar el precio individual de cada uno.

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 13 meses sin intereses de $692.23 pesos

El plan de pagos a 13 cuotas convierte la mensualidad en una cifra accesible: $692.23 pesos al mes durante poco más de un año, una opción que permite distribuir el gasto del bundle completo sin comprometer el presupuesto inmediato. El producto se vende y envía directamente por Liverpool.

HONOR Magic7 Lite 8+512G y Auriculares Honor ROS-ME01, en Liverpool HONOR Magic7 Lite 8+512G y Auriculares Honor ROS-ME01, en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué incluye el bundle?

El paquete que ofrece Liverpool está conformado por dos productos:

Honor Magic 7 Lite en su versión de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento Auriculares Honor ROS-ME01, accesorios complementarios de la propia marca

La combinación está pensada para quienes adquieren el celular como reemplazo principal y necesitan auriculares listos para usar desde el primer día, sin comprar accesorios por separado.

¿Cuáles son las características del Honor Magic 7 Lite?

El Honor Magic 7 Lite es uno de los modelos más vendidos de la marca en gama media-alta y combina batería de larga duración con resistencia estructural y cámara de alta resolución. Estas son sus especificaciones, según la ficha oficial del producto:

Pantalla : AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución 1.5K (2,700 x 1,224 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo de hasta 4,000 nits, protección Honor Shield Glass 3.0

: AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución 1.5K (2,700 x 1,224 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo de hasta 4,000 nits, protección Honor Shield Glass 3.0 Procesador : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM : 8 GB con tecnología Turbo RAM

: 8 GB con tecnología Turbo RAM Almacenamiento : 512 GB en esta versión del bundle

: en esta versión del bundle Cámara trasera : principal de 108 MP con estabilización óptica (OIS) y apertura f/1.75, ultra gran angular de 5 MP con función macro

: principal de 108 MP con estabilización óptica (OIS) y apertura f/1.75, ultra gran angular de 5 MP con función macro Cámara frontal : 16 MP

: 16 MP Batería : 6,600 mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 66W, fabricada con tecnología silicio-carbono para mayor densidad energética

: 6,600 mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 66W, fabricada con tecnología silicio-carbono para mayor densidad energética Sistema operativo : Android 14 con MagicOS 8

: Android 14 con MagicOS 8 Resistencia : certificación IP65M contra salpicaduras, alta resistencia a caídas

: certificación IP65M contra salpicaduras, alta resistencia a caídas Diseño : 7.98 mm de grosor, conectividad 5G

: 7.98 mm de grosor, conectividad 5G Otros: sonido estéreo, NFC, lector de huellas

Con este descuento aplicado y el plan de pagos extendido a 13 meses, el bundle del Honor Magic 7 Lite se posiciona en Liverpool como una opción razonable para quienes buscan un celular de gama media-alta con almacenamiento amplio, autonomía sobresaliente y auriculares incluidos sin gestión adicional.

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