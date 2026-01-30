Notas
-
Luto en el entretenimiento: Murió Catherine O'Hara, mamá de Kevin McCallister en 'Mi Pobre Angelito'
Según Variety, la artista habría muerto en su casa de Los Ángeles después de una “breve enfermedad”.
-
Harry Styles abre tres nuevos conciertos en CDMX: Fechas, precios, venta general y todo lo que debes de saber
Harry Styles no se conforma con dos fechas y expande su visita a México; revisa los mapas, costos por sección y la hora exacta de la siguiente preventa y venta.
-
Audrey Nuna de Las Guerreras K-Pop y su esperado concierto gratuito en México
Audrey Nuna prestó su voz a Mira, una de las guerreras K-Pop y conocerá a sus fans mexicanos en una presentación gratuita; checa los detalles.
-
ARMY registra a revendedores en llamadas de universidades como venganza por quedarse sin boletos de BTS
ARMY reúne datos de los revendedores para inscribirlos en llamadas de universidades, bancos y clases online; su imagen ya se viraliza en redes sociales.
-
¿Se le escapa el Oscar a Timothée Chalamet? Escándalo de los hermanos Safdie sacude a 'Marty Supreme'
Una escena prohibida y la ruptura de los hermanos Safdie; los detalles que podrían arrebatarle a ‘Marty Supreme’ el premio a Mejor Película en los Oscar 2026.
-
¿Tu favorita está? Lista completa de los nominados a los BAFTA 2026, lo mejor del cine del año
La película protagonizada por Leonardo DiCaprio arrasó con las nominaciones de los BAFTA este año.
-
ARMY no exige más fechas de conciertos de BTS; se mantendrá al margen del tema político
ARMY aclaró que no busca ni promueve la politización de los conciertos de BTS, por lo que estará al margen; pide acciones reales contra revendedores.
-
Falleció Gabriel Garzón, actor de doblaje y voz de Topo Gigio en México, a los 57 años
Tras pedir apoyo para su salud semanas atrás, el comediante Jorge Falcón confirmó el deceso de su gran amigo; conoce el legado que deja el icónico titiritero y actor.
-
YERIN llega por primera vez a México con fanmeeting: boletos y horarios
YERIN llegará a la Ciudad de México el domingo 8 de febrero como parte de su gira especial “Chapter Y – LATAM Tour”; checa todos los detalles.
-
Gala Montes se une a "Malinche", el musical de Nacho Cano
La actriz expresó su emoción por integrarse a una producción de este calibre y agradeció al exintegrante de Mecano por la oportunidad de formar parte del elenco.
Videos
-
Guillermo del Toro brilla en el festival de Sundance
Durante el festival Sundance 2026, el director de cine Guillermo del Toro sorprenidó al interpretar música mexicana acompañado de mariachis.
-
Dragon Ball "The Galactic Patrol" y Forzan Horizon 6 entre las nuevas novedades del entretenimiento
Dragon Ball “The Galactic Patrol” será el nuevo anime de la franquicia; un adelanto nos mostró cómo Forzan Horizon 6 se centrará en Japón.
-
Scarlett Johansson y más de 700 artistas contra la IA
Las figuras del entretenimiento exigen que las compañías de tecnología dejen de usar ilegalmente material que tiene derechos de autor para entrenar y diseñar sus modelos de Inteligencia Artificial.
-
Luis Miguel y Paloma Cuevas inician juntos el 2026
La pareja se dejó ver en un exclusivo restaurante en Madrid.
-
"Frankenstein" obtiene 9 nominaciones al Oscar
La cinta recibió nominaciones en categorías técnicas como diseño de vestuario, maquillaje y peinado, sonido y mejor diseño de producción.
-
Boletos de BTS se agotan en cuestión de minutos, precio VIP alcanzó los 18 mil pesos
Los boletos para los conciertos de BTS se agotaron en pocos minutos en la página de Ticketmaster; los precios alcanzaban los 18 mil pesos.
-
YERIN se prepara para llegar a México
YERIN debutó en 2015 como integrante de GFRIEND, uno de los grupos femeninos más influyentes de la tercera generación del K-pop, ahora conectará como solista en México.
-
YURIN lanza gira especial “Chapter Y – LATAM Tour” que llegará a México
El fanmeeting de YURIN fue concebido para reencontrarse con los fans de Latinoamérica, tras el éxito que tuvo en Seúl, Taiwán y Japón.
Galerías
-
Cosplayers se lucen en la AniMole Convention 2023 en México
-
Se cumplen 48 años sin 'El Rey del Barrio’
-
FOTOS: Netflix revela las primeras imágenes de la tercera temporada de Cobra Kai
-
Porrúa y Círculo Editorial Azteca lanzan su colección de libros clásicos
-
Así se ve el karaoke homenaje a José José
-
FOTOS: Estos son los nominados a los Premios Oscar
-
Fotos: Así lucen los nominados de los BAFTA durante alfombra roja