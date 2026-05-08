Walmart remata la pantalla Hisense de 65 pulgadas con modo de juego PLUS, casi 40% de descuento y 24 MSI

Walmart sumó a su catálogo de pantallas grandes una alternativa más accesible al formato de 65 pulgadas. La televisión Hisense 65A65NV bajó de $14,499 a $8,990 pesos, un ahorro directo de $5,509 que representa el 38% sobre el precio de catálogo, posicionándola como una de las opciones de gran formato más económicas del mercado mexicano en este momento.

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La rebaja se complementa con uno de los planes de financiamiento más extendidos disponibles para una pantalla de este tamaño: 24 meses sin intereses con pagos de $374.58 pesos, una mensualidad por debajo del precio de muchos servicios de streaming individuales.

¿Cuánto cuesta la pantalla Hisense de 65 pulgadas en Walmart?

El precio final de la pantalla Hisense 65A65NV en Walmart quedó en $8,990 pesos, frente a un precio original de $14,499 pesos. La diferencia representa $5,509 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 38% sobre el precio regular.

Para facilitar la compra, Walmart ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 24 meses sin intereses de $374.58 pesos

El producto se vende y envía directamente por Walmart, con cobertura nacional. La cadena permite además recogida en tienda según disponibilidad regional. Por el tamaño del empaque, conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega, especialmente en departamentos sin elevador.

TV Hisense 65 pulgadas en Walmart TV Hisense 65 pulgadas en Walmart. (Walmart)

¿Cuáles son las características de la pantalla Hisense 65A65NV?

La Hisense 65A65NV es la apuesta de la marca por combinar entretenimiento, gaming y experiencia cinematográfica en un mismo equipo, con tecnologías que normalmente se reservan para gamas superiores. Estas son sus especificaciones principales:

Tamaño de pantalla : 65 pulgadas con diseño plano y biseles delgados

: 65 pulgadas con diseño plano y biseles delgados Resolución : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) Escalado por IA : tecnología de inteligencia artificial que mejora la resolución de contenidos de menor calidad para acercarlos al estándar 4K

: tecnología de inteligencia artificial que mejora la resolución de contenidos de menor calidad para acercarlos al estándar 4K Alto rango dinámico : compatibilidad con Dolby Vision para mayor contraste, profundidad de color y experiencia HDR avanzada

: compatibilidad con para mayor contraste, profundidad de color y experiencia HDR avanzada Sonido : tecnología DTSX para audio envolvente con sensación de espacialidad cinematográfica

: tecnología para audio envolvente con sensación de espacialidad cinematográfica Modo de juego PLUS : optimización para videojuegos con tasa variable de actualización ( VRR ) a 60 Hz y modo de baja latencia automática ( ALLM ), lo que reduce el retraso de imagen al usar consolas

: optimización para videojuegos con tasa variable de actualización ( ) a 60 Hz y modo de baja latencia automática ( ), lo que reduce el retraso de imagen al usar consolas Filmmaker Mode : ajusta la imagen para respetar la colorimetría original y la intención del director, ideal para cine clásico y películas de autor

: ajusta la imagen para respetar la colorimetría original y la intención del director, ideal para cine clásico y películas de autor AI Sports Mode : optimiza la imagen y el movimiento durante transmisiones deportivas con suavizado automático

: optimiza la imagen y el movimiento durante transmisiones deportivas con suavizado automático Sistema operativo : VIDAA, sistema propio de Hisense con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max y otras plataformas de streaming

: VIDAA, sistema propio de Hisense con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max y otras plataformas de streaming Asistentes digitales : control por voz integrado con Alexa

: control por voz integrado con Alexa Conectividad: múltiples puertos HDMI y USB, WiFi integrado, Bluetooth

Con este descuento aplicado, la pantalla Hisense se posiciona en Walmart como una de las opciones de gran formato más equilibradas del mercado mexicano en este momento, especialmente para familias que buscan combinar tamaño 65 pulgadas, soporte para Dolby Vision y sonido DTSX, y plan de financiamiento extendido sin entrar al rango de precio de las marcas premium.

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