Adopción de perros en CDMX: Requisitos para acoger a Guerrero, un cachorro tierno y juguetón

Si estás pensando en llevar un nuevo integrante a casa, en el Centro de Transferencia Canina del Metro hay varios perritos en busca de una familia, y aquí te contamos sobre el lomito Guerrero.

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Guerrero, un perrito amigable y adorable

Guerrero es un perrito que esta en adopción, es macho y tiene 2 años de edad, es de tamaño mediano y fue rescatado en la estación Guerrero. Recibió atención médica veterinaria y ya esta muy bien integrado y listo para ser llevado con una familia.

Así que si te interesa y quieres conocerlo puedes acudir al CTC en Avenida de las Culturas S/N, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas. En caso de que decidas adoptarlo te pedirán llenar un formulario.

Después tendrás que llevar tu INE, comprobante de domicilio y te programarán una visita y si cumples con todo lo necesario agendarán una fecha para que puedas llevarlo contigo a casa.

¿Qué es el RUAC y cómo hacer el registro?

En la CDMX se habilitó el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) para dar certeza jurídica a la propiedad de mascotas y facilita su localización en caso de robo o extravío.

Para hacer el registro es necesario ingresar al siguiente enlace donde te pedirán información sobre tu mascota (especie, nombre, raza, edad, sexo, estado de vacunación, esterilización y si cuenta con microchip). Al concluir te darán una clave única y una credencial digital para tu animal de compañía.

Aumentan registros de CURP para mascotas en la CDMX

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