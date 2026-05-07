Bodega Aurrera remata la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas: 50% de descuento para Día de las Madres

A pocos días del Día de las Madres, Bodega Aurrera sumó a su catálogo de pantallas grandes una de las ofertas más fuertes del mes. La televisión Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas, modelo UN65U8000FFXZX, bajó de $19,719 a $9,990 pesos, un ahorro directo de $9,729 que representa el 49.3% sobre el precio de catálogo, prácticamente la mitad del precio original.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La rebaja se complementa con uno de los planes de financiamiento más extendidos disponibles para una pantalla de este tamaño: 24 meses sin intereses con pagos de $416.25 pesos, que coloca el costo mensual por debajo del precio de muchos servicios de streaming combinados y permite repartir el gasto entre varios miembros de la familia para el regalo del 10 de mayo.

¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas en Bodega Aurrera?

El precio final de la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas en Bodega Aurrera quedó en $9,990 pesos, frente a un precio original de $19,719 pesos. La diferencia representa $9,729 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 49.3%, una de las rebajas más fuertes del mes en pantallas de gran formato.

Para facilitar la compra, Bodega Aurrera ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 24 meses sin intereses de $416.25 pesos

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera, con cobertura nacional. La cadena permite además complementar la compra con su esquema de Cashi (monedero electrónico) y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final, una práctica habitual del retailer que diferencia su propuesta dentro del grupo Walmart México. Por el tamaño del empaque (más de 1.45 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega.

Samsung Crystal UHD 4K 65 pulgadas en Bodega Aurrera Samsung Crystal UHD 4K 65 pulgadas en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características de la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas?

La pantalla Samsung forma parte de la línea Crystal UHD de Samsung, una familia diseñada para entregar resolución 4K real con tecnologías de procesamiento que escalan contenidos de menor calidad. Estas son sus especificaciones principales:

Tamaño de pantalla : 65 pulgadas (165 cm) con diseño plano y biseles delgados

: 65 pulgadas (165 cm) con diseño plano y biseles delgados Resolución : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) Tecnología de pantalla : LED con Crystal Processor 4K para escalado avanzado de imágenes

: LED con Crystal Processor 4K para escalado avanzado de imágenes Color : tecnología PurColor para reproducción amplia del espectro cromático

: tecnología PurColor para reproducción amplia del espectro cromático Alto rango dinámico : HDR10+ para mayor contraste y profundidad de color

: HDR10+ para mayor contraste y profundidad de color Sonido : Adaptive Sound que ajusta el audio en tiempo real según el tipo de contenido (películas, deportes, música, noticias)

: Adaptive Sound que ajusta el audio en tiempo real según el tipo de contenido (películas, deportes, música, noticias) Sincronización con barras de sonido : tecnología Q-Symphony compatible con barras Samsung

: tecnología Q-Symphony compatible con barras Samsung Sistema operativo : Tizen, con acceso a plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y Samsung TV Plus con canales gratuitos

: Tizen, con acceso a plataformas de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y Samsung TV Plus con canales gratuitos Conectividad : múltiples puertos HDMI y USB, WiFi integrado, control por voz

: múltiples puertos HDMI y USB, WiFi integrado, control por voz Funciones inteligentes: SmartThings para integración con dispositivos del hogar y compatibilidad con asistentes digitales

¿Por qué es un buen regalo familiar para el 10 de mayo?

Tres argumentos prácticos hacen de esta pantalla una opción razonable como regalo familiar de Día de las Madres:

Tamaño ideal para reuniones familiares: las 65 pulgadas funcionan bien en salas medianas y grandes, ofreciendo experiencia inmersiva para varias personas al mismo tiempo, ideal para tardes de cine en casa, transmisión de series favoritas o partidos en familia Plan de pagos colectivo: $416.25 al mes durante dos años permite que el regalo se reparta entre varios miembros de la familia (hijos, nietos, esposo) sin que ninguno cargue con el monto total, una fórmula cada vez más común en regalos de Día de las Madres Combinación con cupones y Cashi: el ecosistema de Bodega Aurrera permite sumar cupones bancarios y monedero electrónico a la oferta, una ventaja específica del retailer que reduce el costo final más allá del descuento de catálogo

Con este descuento aplicado, la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas se posiciona en Bodega Aurrera como una de las mejores opciones para renovar el centro de entretenimiento del hogar antes del 10 de mayo, especialmente para familias que buscan combinar tamaño, marca reconocida y plan de financiamiento extendido. A diferencia de un regalo individual, una pantalla familiar se disfruta todos los días y por todos los miembros del hogar, lo que multiplica el valor de la inversión a lo largo del tiempo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.