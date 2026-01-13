Notas
Un abogado de Nicolás Maduro es separado del caso y juez se niega a nueva audiencia
El abogado Bruce Frein quedó fuera del equipo que se hará cargo de la representación legal de Nicolás Maduro
Cadena perpetua en EUA: Cae venezolano acusado de narcotráfico y tráfico de armas con nexos a Maduro
La sentencia fue dictada como resultado de un proceso judicial iniciado hace varios años contra el venezolano y que culminó con el fallo de cadena perpetua
Millones en armas rusas y ningún escudo: Así falló la defensa aérea venezolana en la captura de Maduro
Los sistemas de defensa aérea S-300 y Buk-M2 venezolanos no estaban conectados ni operativos cuando Estados Unidos lanzó su ataque y capturó a Maduro, según NYT
¡Sin disparar! Así llegó EUA a Caracas por Nicolás Maduro: Usó un arma invisible
Más allá de la captura de Nicolás Maduro, revelan cómo EUA entró a Caracas, Venezuela, a través de “la guerra electrónica” y “el control del espectro”.
Marco Rubio da a conocer 3 fases para la reconstrucción de Venezuela tras captura de Maduro
De la “cuarentena” económica a las elecciones: Rubio explica las tres etapas necesarias para que Venezuela recupere su institucionalidad y sus activos.
VIDEO: Clip hecho con IA muestra cómo fue la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
Mientras Maduro enfrenta cargos en Nueva York, un video generado con IA se vuelve viral por su parecido con la realidad que se vivió en Caracas el 3 de enero.
SIP exige respeto a la libertad de prensa tras arrestos de periodistas en Venezuela
Mientras Maduro se declara “no culpable” en Estados Unidos, la SIP denuncia la detención de periodistas y el bloqueo de 60 medios de comunicación en Venezuela.
"Era un tipo violento con una cámara de tortura": Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de matar a millones de personas
El presidente Donald Trump aseguró que la misión para capturar a Nicolás Maduro fue “brillante"; EUA llevaba años detrás del dictador.
María Corina Machado agradeció a Trump captura de Maduro; adelantó próximo regreso a Venezuela
La ganadora del Premio Nobel cuestionó a con dureza a Delcy Rodríguez y detalló su estrategia para reconstruir Venezuela desde la seguridad hasta el regreso de migrantes.
Elon Musk activa internet gratis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
Elon Musk anunció acceso gratuito a Starlink en Venezuela hasta el 3 de febrero, en tensión regional, aunque el costo del equipo limita alcance nacional.
Videos
Delcy Rodríguez ofrece trabajo en conjunto con EUA
Delcy Rodríguez juró oficialmente como presidenta interina tras la captura de Maduro; el relevo se dio en emergencia y bajo presión internacional.
Maduro se declara no culpable en su primer audiencia en EUA
Maduro enfrenta juicio en Nueva York por narcoterrorismo tras su captura: se declaró inocente y volverá a la corte el 17 de marzo en un histórico proceso.
Papa León XIV manda mensaje de paz y pide justicia en Venezuela
El papa León XIV expresó preocupación por Venezuela tras la detención de Maduro y pidió priorizar al pueblo, la paz, la soberanía y los derechos humanos.
Maduro es trasladado a la Corte de Brooklyn
Este lunes inició en Nueva York el juicio contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo; podría enfrentar cadena perpetua y el caso sacude a Venezuela.
Cargos contra Nicolás Maduro en Estados Unidos; destacan narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas
Nicolás Maduro enfrenta cargos en EUA por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas, tras su captura en Caracas.
Periodista veneca responde cómo vive Venezuela su día a día tras la caída de Nicolás Maduro
Venezuela vive incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro, revela periodista, hay apagones prolongados, colas para agua y alimentos, y temor a violencia.
Venezuela declara Estado de Excepción tras detención de Nicolás Maduro
Luego de que el dictador Nicolás Maduro fuera detenido por elementos de EUA en Caracas, Venezuela, se activó el Estado de Excepción en el país latinoamericano.
Detalles de la militar "Operación Martillo de Medianoche" de EUA para capturar al dictador Nicolás Maduro
En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala en Caracas y otras regiones de Venezuela.
Maduro será trasladado en buque a EUA: Trump
Trump confirma a Fox News que Maduro y Cilia Flores están en el USS Iwo Jima rumbo a Nueva York tras su captura en la operación militar de EUA.
Se registran explosiones en bases militares de Venezuela
La madrugada del sábado 3 de enero de 2026, se registraron varias explosiones en distintas regiones de Caracas, Venezuela; responsabilizan a EUA.