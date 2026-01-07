Marco Rubio da a conocer 3 fases para la reconstrucción de Venezuela tras captura de Maduro

La estrategia de Estados Unidos para conducir una transición política en Venezuela quedó delineada tras la comparecencia de Marco Rubio , secretario de Estado, ante el Congreso estadounidense.

De acuerdo con sus declaraciones, el plan se apoya en una secuencia de tres fases que combinan presión económica, estabilización interna y un eventual proceso de reconstrucción política e institucional.

Paso 1: Estabilización para evitar el colapso

Rubio explicó que el primer objetivo es impedir que la situación derive en un escenario de caos. Bajo esa premisa, Washington considera que las medidas de aislamiento económico —a las que se refirió como una “cuarentena”— son una herramienta clave para ejercer influencia y mantener cierto control sobre el rumbo de Venezuela .

Según el funcionario, estas acciones buscan frenar prácticas que, a su juicio, han profundizado la crisis y la corrupción.

Como parte de esta fase inicial, Estados Unidos ha intensificado la incautación de activos estratégicos. Entre ellos destacan recientes decomisos de embarcaciones vinculadas al sector energético, así como un acuerdo en proceso para tomar control del petróleo que permanece sin exportarse.

Paso 2: Recuperación económica

La segunda etapa, definida como “recuperación”, contempla la reintegración de Venezuela al mercado global. Esto implicaría abrir el acceso a empresas extranjeras bajo reglas equitativas, con la intención de reactivar sectores productivos y atraer inversión.

Paso 3: Reconciliación y transición política en Venezuela

De manera paralela, Estados Unidos impulsa un proceso de reconciliación nacional. Rubio señaló que se buscará la amnistía y liberación de opositores encarcelados, así como el retorno de exiliados, con la meta de reconstruir la sociedad civil y sentar bases para una convivencia política más amplia.

Asimismo, reiteró que mantendrá un monitoreo constante del proceso y de las acciones del nuevo gobierno provisional. La hoja de ruta, explicó Rubio, culmina con una tercera fase de transición política formal, que marcaría el cierre de este ciclo y la redefinición del futuro institucional de Venezuela.

Control del petróleo y manejo de recursos

Uno de los puntos centrales del plan es la administración de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano. Rubio detalló que este petróleo sería vendido a precios de mercado, sin los descuentos aplicados anteriormente, mientras que los recursos obtenidos quedarían bajo un esquema de gestión internacional.

El objetivo, afirmó, es evitar que esos fondos regresen a redes de corrupción y destinarlos a programas que beneficien directamente a la población, bajo mecanismos de supervisión y transparencia.

Un nuevo escenario tras la salida de Maduro

Este plan se desarrolla tras la operación estadounidense que derivó en la salida de Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero. Luego de ese episodio, Delcy Rodríguez asumió una administración interina con el aval de Washington.

