María Corina Machado anuncia que buscaría la presidencia de Venezuela

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2026, María Corina Machado, adelantó que buscará ser candidata a la presidencia de Venezuela en las elecciones “limpias y libres” que se prevén en el plan de tres fases que encabeza Estados Unidos en el país sudamericano.

Durante un evento en Panamá, la política venezolana aseguró que le encantaría competir por la presidencia, pero reconoció que otras personas también buscar encabezar el gobierno en esta nueva etapa que vivirán tras el arresto de Nicolás Maduro a inicios de año.

“Yo seré candidata. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres”, mencionó el pasado sábado 23 de mayo.

VIDEO | María Corina Machado dice que será candidata en unas "elecciones limpias y libres". pic.twitter.com/jpFjg4JNwR — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 24, 2026

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María Corina Machado recuerda que la oposición ganó en 2024 en Venezuela

Machado utilizó el espacio para recordar que en las elecciones de 2024, la coalición opositora al régimen chavista ganó los comicios y, para ella y muchos otros en el mundo, Edmundo González es el presidente de Venezuela.

Es por lo anterior que, en su plan por contender, explicó que su deseo es hacer una “elección impecable”, ya que casi el 40% de los venezolanos no pudieron votar hace dos años, por lo que aseguró que lo más importante es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral para que exista credibilidad.

“Queremos hacer una elección impecable. Casi un 40% de los venezolanos no tuvieron la posibilidad de votar el 28 (de julio 2024), imagínate. Por lo menos unos cuatro o cinco millones de venezolanos que están en el exterior inscritos en el registro”, puntualizó.

María Corina Machado agradecer a EUA

En su discurso, la Premio Nobel de la Paz agradeció a los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por lo avances que han logrado en Venezuela.

No obstante, ante la pregunta de cuánto tiempo falta para celebrar una elección libres, María Corina Machado no quiso dar un tiempo estimado para los comicios, pues aprovechó el tiempo para señalar al actual gobierno de “corrupto, fraudulento e injusto”, pues sentenció que en 60 días podrían organizar una elección, pero no quieren.

¿Cuándo regresará María Corina Machado a Venezuela?

Finalmente, la opositora venezolana detalló que podría volver al país sudamericano a finales del 2026, su regreso estaría coordinado con Estados Unidos, a quienes calificó en varias ocasiones como sus principales aliados.

“Y hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado en sus tres etapas y preparamos para la cuarta fase, esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país. Sí y será pronto”, puntualizó.

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