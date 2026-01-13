Cadena perpetua en EUA: Cae venezolano acusado de narcotráfico y tráfico de armas con nexos a Maduro

Un juez federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua y a 30 años adicionales de prisión al venezolano Carlos Orense Azocar, hallado culpable de delitos de narcotráfico y tráfico de armas, y señalado por la Fiscalía por presuntos vínculos con Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela.

La sentencia fue dictada este lunes como resultado de un proceso judicial iniciado hace varios años y que culminó con el fallo más severo posible dentro del sistema penal estadounidense, de acuerdo con la Agencia EFE.

Orense Azocar había sido condenado en 2023, luego de que las autoridades demostraran su participación en redes criminales dedicadas al “envío de drogas” hacia territorio estadounidense y al suministro ilegal de armamento.

Narcotráfico y tráfico de armas: los delitos que llevaron a la cadena perpetua

Durante el juicio, la Fiscalía federal sostuvo que Carlos Orense Azocar desempeñó un rol clave en organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional, coordinando rutas de envío y logística hacia Estados Unidos.

Las investigaciones también establecieron que el acusado participó en el tráfico de armas, un factor que agravó su condena y que fue determinante para que el tribunal aplicara la pena máxima.

Señalamientos de vínculos con el gobierno venezolano

Uno de los aspectos más delicados del proceso fue el señalamiento de la Fiscalía sobre los presuntos nexos de Orense Azocar con estructuras del poder en Venezuela, lo que habría facilitado sus operaciones criminales.

Aunque el tribunal se concentró exclusivamente en los delitos comprobados, los fiscales destacaron que el acusado contaba con protección política, permitiéndole operar durante años sin ser detenido.

El fallo se produce después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales vinculados al narcotráfico ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York