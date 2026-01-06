VIDEO: Clip hecho con IA muestra cómo fue la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Un cortometraje creado con inteligencia artificial (IA) comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante las últimas horas. La pieza presenta, con un alto nivel de realismo, una escena ficticia en la que fuerzas estadounidenses detienen a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar cuidadosamente coreografiado.

Aunque se trata de una obra de ficción, su calidad visual ha llevado a muchos usuarios a cuestionar si lo mostrado podría ser real, debido a que el hecho tiene apenas unos días de que ocurrió y porque aparecen personajes como el presidente Donald Trump .

La detención de Maduro con IA se vuelve viral

El video no se limita a mostrar imágenes aisladas. Construye una narrativa completa: desde el despliegue táctico hasta la supuesta captura , con tomas cerradas, movimientos de cámara y expresiones faciales que imitan registros documentales y noticiosos.

Ese nivel de detalle es justamente lo que ha generado preocupación entre especialistas y comunicadores, quienes advierten sobre el riesgo de desinformación cuando este tipo de contenidos se consume fuera de contexto.

Maduro se declara no culpable en su primer audiencia en EUA

Sebastián Rangel, el creador detrás del proyecto

El autor del cortometraje es el creador de contenido Sebastián Rangel, quien recurrió a herramientas de generación de video para recrear escenarios, rostros y gestos con una precisión que hasta hace poco estaba reservada a grandes estudios.

Tras su difusión, plataformas como Facebook, X, TikTok y YouTube se llenaron de comentarios que iban desde el entusiasmo hasta la alarma. Algunos usuarios celebraron la calidad técnica, mientras otros alertaron sobre la facilidad con la que un material ficticio puede ser interpretado como una noticia auténtica, especialmente cuando se comparte sin advertencias claras.

Maduro es trasladado a la Corte de Brooklyn

La verdadera captura de Maduro y su juicio en Nueva York

El ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro , fue capturado el 3 de enero de 2026 durante una operación militar ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas.

En ese operativo, realizado bajo el nombre de Operación Resolución Absoluta, también fue detenida su esposa, Cilia Flores , y trasladado bajo custodia a territorio estadounidense, primero a bordo de un buque y luego a Nueva York.

El 5 de enero de 2026, Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un juez federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde los acusaron formalmente de delitos relacionados al narcoterrorismo; no obstante, se declararon no culpables.

