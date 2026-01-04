Cargos contra Nicolás Maduro en Estados Unidos; destacan narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas
Nicolás Maduro enfrenta cargos en EUA por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas, tras su captura en Caracas.
- Nicolás Maduro, ex presidente de Venezuela, es acusado en Estados Unidos de conspiración narcoterrorista por liderar el Cartel de los Soles, facilitando el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense en alianza con organizaciones criminales como las FARC
- Entre los cargos principales contra Nicolás Maduro en EUA se incluye conspiración para la importación de cocaína, donde se alega que utilizó su posición gubernamental para proporcionar cobertura logística y protección a carteles de drogas, involucrando corrupción y lavado de dinero
- La justicia estadounidense imputa a Nicolás Maduro posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, relacionados con actividades de narcoterrorismo que incluyen secuestros, golpizas y asesinatos para cobrar deudas de drogas, extendiéndose a su esposa Cilia Flores y su hijo
- Otro cargo clave es la conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a operaciones criminales transnacionales, donde Nicolás Maduro es señalado por colaborar con grupos terroristas y carteles mexicanos como el de Sinaloa para inundar EUA con cocaína
- Tras su captura en 2026 por fuerzas estadounidenses en Caracas, Nicolás Maduro enfrenta estos cuatro cargos federales en un tribunal de Nueva York, con posibles penas de cadena perpetua, basados en una acusación de 2020 que detalla una red de narcotráfico y corrupción de más de dos décadas