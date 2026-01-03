Detalles de la militar “Operación Martillo de Noche” de EUA para capturar al dictador Nicolás Maduro
En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala en Caracas y otras regiones de Venezuela.
- La operación, denominada Martillo de Medianoche, involucró explosiones en zonas civiles y militares de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, permitiendo la captura del dictador Nicolás Maduro por la Delta Force, unidad élite antiterrorista de EEUU, mientras el régimen denunciaba ataques contra su territorio soberano
- Donald Trump, desde Mar-a-Lago, publicó la primera foto de Nicolás Maduro tras su detención en Caracas, anunciando que el exmandatario venezolano y Cilia Flores fueron sacados del país en avión rumbo a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y conspiración
- En las calles de Caracas, Venezuela, miles de ciudadanos amanecieron con temor inicial por las explosiones y movilizaciones militares, pero pronto estallaron celebraciones con el himno nacional, marcando el fin de la dictadura de Nicolás Maduro y el inicio de una transición con inversión petrolera estadounidense
- La captura del dictador Nicolás Maduro dividió Latinoamérica: gobiernos como Brasil, México, Colombia y Chile condenaron la violación de soberanía por el ataque de EUA a Venezuela, mientras Argentina, Panamá y Ecuador aplaudieron la acción contra el régimen chavista
- Trump detalló en conferencia que vio la captura de Nicolás Maduro en tiempo real “como un programa de televisión”, confirmando que el operativo en Caracas neutralizó defensas militares venezolanas sin bajas civiles reportadas, y que Maduro enfrentará justicia en tribunales federales de EUA
- La ONU expresó alarma por la escalada en Venezuela, urgiendo diálogo inclusivo y respeto al derecho internacional tras la captura de Nicolás Maduro, mientras venezolanos en Miami y otras ciudades celebraban el derrocamiento del régimen