inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Día de Reyes complica el tránsito en CDMX por bloqueos, marchas y eventos masivos hoy 6 de enero

Delcy Rodríguez ofrece trabajo en conjunto con EUA

Delcy Rodríguez juró oficialmente como presidenta interina tras la captura de Maduro; el relevo se dio en emergencia y bajo presión internacional.

Videos,
Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Delcy Rodríguez juró oficialmente como presidenta interina de Venezuela en Caracas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • El relevo ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de gran escala.
  • Aunque fue un acto oficial, la ceremonia se realizó de forma reservada.
  • El país permanece en estado de emergencia por los ataques y la crisis institucional.
  • Estados Unidos plantea una transición “segura y juiciosa”, mientras Caracas denuncia agresión externa

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro Venezuela