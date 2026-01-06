Delcy Rodríguez ofrece trabajo en conjunto con EUA
Delcy Rodríguez juró oficialmente como presidenta interina tras la captura de Maduro; el relevo se dio en emergencia y bajo presión internacional.
Delcy Rodríguez juró oficialmente como presidenta interina de Venezuela en Caracas.
- El relevo ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de gran escala.
- Aunque fue un acto oficial, la ceremonia se realizó de forma reservada.
- El país permanece en estado de emergencia por los ataques y la crisis institucional.
- Estados Unidos plantea una transición “segura y juiciosa”, mientras Caracas denuncia agresión externa
