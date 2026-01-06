Delcy Rodríguez ofrece trabajo en conjunto con EUA

Delcy Rodríguez juró oficialmente como presidenta interina de Venezuela en Caracas.

El relevo ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar de gran escala.

durante una operación militar de gran escala. Aunque fue un acto oficial, la ceremonia se realizó de forma reservada .

. El país permanece en estado de emergencia por los ataques y la crisis institucional.

por los ataques y la crisis institucional. Estados Unidos plantea una transición “segura y juiciosa”, mientras Caracas denuncia agresión externa

