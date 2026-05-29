La jueza federal Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la petición de la fiscalía estadounidense de aplazar la audiencia del general Gerardo Mérida Sánchez, programada para este 1º de junio.

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El fiscal del caso, Jay Clayton, solicitó el retraso de la audiencia hasta mediados de junio con el fin de facilitar discusiones previas al juicio, lo que apuntaba a una posible negociación o acuerdo de culpabilidad.

¿De qué se le acusa al exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

Los cargos que enfrenta Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, son de recibir 100 mil dólares mensuales a cambio de proteger la célula de “Los Chapitos” entre 2023 y 2024.

El estatus actual del general es que, se entregó a las autoridades en Arizona el 11 de mayo de 2026 y tras declararse “no culpable” en una audiencia preliminar, se encuentra bajo arresto en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

Cabe destacar que el peso de esta Corte, tiene la misma jurisdicción que logró las recientes condenas por narcotráfico de los altos perfiles políticos y de seguridad como, Genaro García Luna y Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras.

Asimismo, la acusación contra Mérida Sánchez se desprende de la operación anunciada por el Departamento de Justicia en abril de 2023, donde se fincaron cargos contra 28 miembros del Cártel de Sinaloa por una red de fentanilo que dependía de la corrupción gubernamental y sobornos de autoridades de seguridad.