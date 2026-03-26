Juez de EUA descarta desestimar caso de Nicolás Maduro y su esposa

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo y otros cargos criminales, comparecieron por segunda vez en una corte de Nueva York, Estados Unidos (EUA), este jueves 26 de marzo.

El juez federal Alvin Hellerstein descartó desestimar el caso a petición de los abogados del expresidente de Venezuela pese al bloqueo que impide al gobierno de Venezuela cubrir honorarios legales.

Defensa asegura que Nicolás Maduro fue detenido ilegalmente en Venezuela

¿Cómo fue audiencia de Nicolás Maduro?

La audiencia de Nicolás Maduro comenzó tras casi una hora de retraso y no se pudo ver en vivo. En los tribunales no se permitieron cámaras y solo pudieron entrar los medios nacionales como internacionales que se acreditaron.

¿Por qué comparecen Nicolás Maduro y su esposa?

La defensa del exmandatario venezolano buscaba desestimar los cargos por narcoterrorismo en su contra, pues alegan que el Departamento del Tesoro está interfiriendo al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para pagar sus honorarios legales.

El régimen venezolano quería pagar por el equipo de defensores de Maduro y su esposa, sin embargo, debido a que Washington tiene sanciones contra Venezuela, los abogados tienen que obtener una licencia especial para representarlo, la cual no había sido aprobada por EUA, por lo que argumentan que se estaba violando el derecho del expresidente de elegir quién lo representa.

¡Nueva York enfrenta momentos tensos!🗽⚠️



⚖️Este jueves se lleva a cabo la audiencia de Nicolás Maduro tras su detención a principios de enero, por la intervención de #EEUU.

Afuera de la corte, y desde temprano, se realizan manifestaciones que tensan las calles de la Gran… pic.twitter.com/oboEcodXAv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 26, 2026

Los abogados de Nicolás Maduro también afirmaron que el expresidente fue detenido ilegalmente, pues por ser Jefe de Estado gozaba de inmunidad.

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