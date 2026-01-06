Maduro se declara no culpable en su primer audiencia en EUA

Maduro fue capturado en Caracas el 3 de enero mediante la “Operación Resolución Absoluta” y trasladado a Nueva York, siendo el primer jefe de Estado en funciones detenido y procesado en EUA.

Enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas ; se le vincula con cárteles mexicanos como Sinaloa y Los Zetas.

Durante su audiencia inicial ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro rechazó los cargos y afirmó: "Sigo siendo el presidente de mi país".

. Maduro será representado por Barry J. Pollack (abogado de Julian Assange), mientras que su esposa, Cilia Flores, contará con Mark Donnelly .

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina en Caracas y, tras tensiones iniciales con Donald Trump, ha mostrado disposición a colaborar con EUA.

