Maduro se declara no culpable en su primer audiencia en EUA
Maduro enfrenta juicio en Nueva York por narcoterrorismo tras su captura: se declaró inocente y volverá a la corte el 17 de marzo en un histórico proceso.
Maduro fue capturado en Caracas el 3 de enero mediante la “Operación Resolución Absoluta” y trasladado a Nueva York, siendo el primer jefe de Estado en funciones detenido y procesado en EUA.
- Enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas; se le vincula con cárteles mexicanos como Sinaloa y Los Zetas.
- Durante su audiencia inicial ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro rechazó los cargos y afirmó: “Sigo siendo el presidente de mi país”.
- Maduro será representado por Barry J. Pollack (abogado de Julian Assange), mientras que su esposa, Cilia Flores, contará con Mark Donnelly.
- Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina en Caracas y, tras tensiones iniciales con Donald Trump, ha mostrado disposición a colaborar con EUA.
