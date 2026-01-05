inklusion.png Sitio accesible
Papa León XIV manda mensaje de paz y pide justicia en Venezuela

El papa León XIV expresó preocupación por Venezuela tras la detención de Maduro y pidió priorizar al pueblo, la paz, la soberanía y los derechos humanos.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

El papa León XIV expresó su gran preocupación por la crisis en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

  • Llamó a que el bienestar del pueblo venezolano esté por encima de intereses políticos o geopolíticos.
  • Exigió respeto a la soberanía, al Estado de derecho y a los derechos humanos y civiles.
  • Pidió orar por Venezuela e invocó a la Virgen de Coromoto y a santos venezolanos.
  • La Iglesia venezolana llamó a rechazar la violencia y a actuar con serenidad y solidaridad.

