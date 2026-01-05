Papa León XIV manda mensaje de paz y pide justicia en Venezuela

El papa León XIV expresó su gran preocupación por la crisis en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

Llamó a que el bienestar del pueblo venezolano esté por encima de intereses políticos o geopolíticos.

Exigió respeto a la soberanía, al Estado de derecho y a los derechos humanos y civiles.

Pidió orar por Venezuela e invocó a la Virgen de Coromoto y a santos venezolanos.

La Iglesia venezolana llamó a rechazar la violencia y a actuar con serenidad y solidaridad.

