Maduro es trasladado a la Corte de Brooklyn

Este lunes inició en Nueva York el juicio contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo; podría enfrentar cadena perpetua y el caso sacude a Venezuela.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

El juicio contra Nicolás Maduro comenzó este 5 de enero en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  • El mandatario venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.
  • De ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos.
  • Maduro permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York.
  • La captura y el proceso judicial generan tensiones diplomáticas y un reacomodo político en Venezuela.

