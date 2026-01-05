Maduro es trasladado a la Corte de Brooklyn

El juicio contra Nicolás Maduro comenzó este 5 de enero en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El mandatario venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas .

. De ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Maduro permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn , Nueva York.

, Nueva York. La captura y el proceso judicial generan tensiones diplomáticas y un reacomodo político en Venezuela.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.