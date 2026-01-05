Maduro es trasladado a la Corte de Brooklyn
Este lunes inició en Nueva York el juicio contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo; podría enfrentar cadena perpetua y el caso sacude a Venezuela.
El juicio contra Nicolás Maduro comenzó este 5 de enero en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
- El mandatario venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.
- De ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos.
- Maduro permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York.
- La captura y el proceso judicial generan tensiones diplomáticas y un reacomodo político en Venezuela.
