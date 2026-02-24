179 Presos políticos libres por Ley de Amnistía en Venezuela

Un total de 179 presos políticos salieron de prisión en Venezuela a través de la recién promulgada Ley de Amnistía, informó el Parlamento este martes a medida que aumentan las denuncias de retrasos para tramitar el beneficio en los tribunales.

La histórica ley fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobada por unanimidad en el Parlamento la semana pasada.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero y gobierna bajo presión de Washington. Su esposa también quedó detenida. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York.

¿En qué consiste la Ley de Amnistía en Venezuela?

La nueva ley contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos.

Pero no es automática. Exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso y dictar el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.

El diputado Jorge Arreaza dijo que el sistema de justicia ya recibió 4 mil 293 solicitudes de amnistía. Los tribunales tienen 15 días para procesar las peticiones.

Del total, unas 3 mil 52 personas que tenían libertad condicional recibieron libertad plena, también dentro de la ley.

"Es extraordinario el ritmo que se lleva", celebró Arreaza, que presidió la comisión que redactó la amnistía y ahora encabeza la que hace seguimiento a su aplicación. "La justicia debe alcanzar su objetivo para que haya paz".

La amnistía excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves a los derechos humanos y rebelión militar.

Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

El país sudamericano solicitó ante Naciones Unidas la liberación "inmediata" del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Venezuela pide "la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores", declaró el canciller Yván Gil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

