Venezuela anuncia reformas tras captura de Nicolás Maduro

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció un conjunto de propuestas que el Legislativo abordará durante el período 2026-2027, que incluye la reforma de la ley de hidrocarburos para favorecer y proteger la inversión extranjera en este sector clave y adaptarse a la "nueva realidad económica" del país.

El presidente del Legislativo señaló que estas propuestas responden a la "necesidad de organizar aquellas leyes que son necesarias" e indicó que "hay leyes que han perdido vigencia, que han perdido su funcionalidad".

El dirigente chavista, quien también es el negociador principal ante Estados Unidos, aseguró que el Legislativo ha priorizado las iniciativas para construir una "economía fuerte", para consolidar la paz del país sudamericano y también para "fortalecer" las formas de "democracia profunda".

¿Cuáles serán los cambios?

En una reunión de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Jorge Rodríguez informó de que este año se impulsarán 29 nuevos proyectos legislativos.

El legislador indicó que el gobierno que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez, su hermana, propone 12 de estas reformas, entre las cuales se cuentan la ley del comité de exportación, de derechos socioeconómicos y de propiedad intelectual.

Entre esta gran reforma, se encuentra la redacción de un nuevo código civil para que sea "más claro, más coherente", además de nuevos marcos penales, electorales y de comercio.

Según explicó Rodríguez, el nuevo código penal debería revisar "de manera amplia" todos los elementos relacionados con la administración de justicia.

Una nueva ley social y electoral

El chavismo también incluyó en su propuesta un nuevo código social, un código de democracia directa y poder comunal, uno de protección integral para la familia y otro para la protección del ambiente.

También consideró necesario un nuevo código electoral, al señalar que si bien las leyes electorales son "muy completas", son a la vez "complejas en su aplicación" y "engorrosas" en lo referido a la participación política.

Jorge Rodríguez fue elegido como presidente del Parlamento durante la sesión de instalación para este nuevo período legislativo, el pasado 5 de enero.

Ese mismo día juramentó a su hermana, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada del país, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, durante el ataque militar de Estados Unidos en Caracas, el pasado 3 de enero.

