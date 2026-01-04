Periodista veneca responde cómo vive Venezuela su día a día tras la caída de Nicolás Maduro
Venezuela vive incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro, revela periodista, hay apagones prolongados, colas para agua y alimentos, y temor a violencia.
- Periodista venezolana en Caracas detalla la vida diaria en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, marcada por apagones eléctricos desde las explosiones iniciales, obligando a la población a lidiar con falta de servicios básicos y conectividad limitada en medio de la incertidumbre política
- Tras la detención de Nicolás Maduro, el día a día en Venezuela incluye largas colas para agua con hasta 200 personas, alimentos en supermercados que agotan existencias rápidamente, y combustible en estaciones dolarizadas, reflejando desafíos económicos y logísticos en la capital
- Corresponsal venezolana Maer Márquez explica cómo Venezuela enfrenta momentos de incertidumbre post-caída de Maduro, con ciudadanos abasteciéndose cívicamente de alimentos y gasolina en filas extensas, mientras el transporte público opera reducido y hay llamados a concentraciones en plazas
- La seguridad en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro genera temor a escaladas violentas por grupos irregulares, con explosiones dejando humo y silencio sepulcral, afectando el sentimiento público que mezcla esperanza de justicia con cautela por posibles represalias
- Periodistas venezolanas destacan la fragilidad política en Venezuela después de la detención de Maduro, con ausencia de liderazgo centralizado y dependencia de redes sociales para información, mientras Caracas recupera una normalidad tenue con marchas exigiendo soberanía
- En el contexto post-caída de Nicolás Maduro, la vida cotidiana en Venezuela involucra limitaciones para el periodismo por miedo a represalias y control oficial en medios, forzando anonimato y verificación ciudadana de eventos como ataques en zonas militares y fronteras parcialmente cerradas