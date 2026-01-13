Un abogado de Nicolás Maduro es separado del caso y juez se niega a nueva audiencia

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes separar del proceso judicial contra Nicolás Maduro a uno de los abogados que intentaba integrarse a su defensa en Nueva York. El litigante es Bruce Fein y ya no podrá formar parte del proceso legal.

Además, el mismo juez negó convocar una nueva audiencia para que el expresidente venezolano pudiera elegir a sus representantes legales. La decisión fue tomada por el juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, tras determinar que el litigante Bruce Fein no fue contratado directamente por Maduro.

Bruce Fein queda fuera del equipo legal que defenderá a Nicolás Maduro

Fein había argumentado que Maduro no había tenido suficiente tiempo ni acceso adecuado en su idioma para elegir a sus defensores, pero el juez consideró que no existía razón legal para programar una diligencia de este tipo. Con esta resolución, la representación legal de Maduro queda por ahora en manos exclusivas de Barry Joel Pollack, abogado con más de 30 años de experiencia.

El juicio federal contra Nicolás Maduro en Estados Unidos sigue su curso en la corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se le imputan cargos que incluyen narcotráfico, conspiración y delitos relacionados con armas, acusaciones que el expresidente ha rechazado categóricamente.

En su primera audiencia ante la corte el 5 de enero, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos presentados por el Gobierno estadounidense, tras ser trasladados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn ante el juez Hellerstein.

Las autoridades han programado una próxima comparecencia para el 17 de marzo de 2026, fecha en la que arrancaría formalmente el juicio oral y en la que se espera que se presenten pruebas y se definan los argumentos de la fiscalía y la defensa.

