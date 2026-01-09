¡Sin disparar! Así llegó EUA a Caracas por Nicolás Maduro: Usó un arma invisible

La operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026 demostró un punto clave en la guerra actual, la victoria se logra muchas veces antes de que suene el primer disparo.

¿Qué pasó exactamente en Caracas?

Estados Unidos lanzó la Operación Absolute Resolve (Resolución Absoluta). Más de 150 aeronaves (cazas furtivos, bombarderos, helicópteros y aviones especializados) participaron en una acción rápida y coordinada:



Fueron bombardeados objetivos militares clave como bases en Fuerte Tiuna, La Carlota y otros sitios de defensa aérea

y otros sitios de defensa aérea Fuerzas especiales, incluyendo Delta Force y apoyo del 160th SOAR, entraron en el complejo donde se encontraba Maduro

Capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en su residencia o refugio fortificado

Ambos fueron trasladados rápidamente fuera del país, primero a un buque estadounidense y luego a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo

Maduro fue trasladado a una cárcel federal en Nueva York y compareció ante un tribunal el 5 de enero, donde se declaró no culpable y se presentó como "prisionero de guerra".

¿Cuántas personas murieron?

Las cifras varían según las fuentes:



Reportes iniciales hablaban de decenas de bajas

Autoridades venezolanas y medios internacionales mencionan entre 40 y 100 muertos: Militares, guardias y algunos civiles.

No hubo bajas reportadas entre las fuerzas estadounidenses

La operación dejó daños visibles:



Explosiones

Vehículos destruidos

Cortes de electricidad e internet en zonas de Caracas

El arma que no dispara balas, así es el EA-18G Growler

El elemento decisivo no fueron las bombas ni los disparos, sino la guerra electrónica. El EA-18G Growler, un avión de ataque electrónico de la Armada de EUA, jugó un papel central:



Detecta y localiza radares enemigos

Los ciega con interferencias potentes

Satura las pantallas con señales falsas

Bloquea comunicaciones militares

Gracias a los Growler, apoyados por otros aviones furtivos como F-22 y F-35, las defensas aéreas venezolanas quedaron prácticamente inútiles desde los primeros minutos. Ningún avión de EUA fue derribado pese a que Venezuela contaba con sistemas rusos avanzados como:



S-300VM, Buk-M2

Pantsir-S

¿Por qué fallaron las defensas rusas en Venezuela?

No fue solo por la tecnología, varios factores influyeron:



Mantenimiento deficiente y falta de repuestos

Falta de integración entre los diferentes sistemas de radar y mando

Entrenamiento limitado de los operadores venezolanos

Sorpresa total + guerra electrónica + sigilo de las aeronaves estadounidenses

¿Qué nos enseña esto sobre la guerra moderna?

El control del espacio electromagnético (radares, comunicaciones, señales) decide mucho antes que el combate físico

Quien domina las ondas invisibles puede dejar ciego, sordo y descoordinado al enemigo

Un avión como el Growler, que no lanza bombas ni misiles contra personas, puede ser más decisivo que muchos cazas tradicionales

