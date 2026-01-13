Millones en armas rusas y ningún escudo: Así falló la defensa aérea venezolana en la captura de Maduro

Los sistemas de defensa aérea rusos que Venezuela adquirió, con un alto costo político y económico, estaban prácticamente inutilizados cuando Estados Unidos ejecutó una incursión militar para capturar a Nicolás Maduro en el país, reveló un reportaje del New York Times .

En el informe se señala que, a pesar de las repetidas advertencias de Washington sobre posibles acciones militares, las baterías antiaéreas no estaban conectadas a radares ni en alerta operativa, según fuentes consultadas por el medio.

La falla afectó sistemas emblemáticos como el S-300 y el Buk-M2, fabricados en Rusia y presentados por Caracas como elementos clave para la defensa aérea nacional, pero que en la práctica no pudieron repeler ni detectar la incursión estadounidense.

Fallas operativas y advertencias ignoradas

Funcionarios y analistas citados por The New York Times explican que la inoperatividad de estos sistemas dejó al país prácticamente sin capacidad de detección ni respuesta ante el ingreso de aeronaves extranjeras.

Análisis de imágenes satelitales, fotos y videos publicados tras el operativo muestran que varios de estos equipos estaban guardados o desactivados en almacenes y que muchos no fueron desplegados ni activados durante los ataques.

Expertos señalan que la combinación de corrupción, mala logística y escasez de repuestos debilitó la operatividad de la red de defensa aérea, mientras que la ausencia de entrenamiento adecuado para operadores complejos como los S-300 contribuyó a la impotencia de los sistemas.

Implicaciones militares y geopolíticas de la debilidad defensiva

Algunos analistas incluso sugieren que la propia Rusia pudo haber dejado de priorizar el mantenimiento y la integración de los sistemas en Venezuela, dado el alto costo político de enfrentarse directamente con Estados Unidos si sus aliados hubieran derribado aviones estadounidenses.

Este episodio también plantea dudas sobre la fiabilidad de las alianzas militares entre Moscú y Caracas, ya que los sistemas destinados a proteger el espacio aéreo venezolano quedaron obsoletos o inoperativos en un momento crítico.