Top de los mejores celulares del 2026 por su calidad y precio

En adn Noticias te hemos hablado de múltiples celulares que destacan en el mercado por su calidad y precio, por ello, decidimos hacerte un top 6 de los mejores modelos que sobresalen este 2026.

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¿Cuáles son los mejores celulares del 2026?

Google Pixel 10a; el mejor con sistema Android con una pantalla nítida con alta fluidez bajo el sol, una cámara principal de 48 MP y un gran angular de 13 MP que ofrece 7 años de actualizaciones, un procesador de alto rendimiento, un chip de seguridad premium y Gemini Nano para usar la Inteligencia Artificial (IA) sin conexión a internet.

Google Pixel 10a Incorpora de forma nativa la arquitectura de seguridad certificada Common Criteria PP0084 a nivel de chip. (Google Store.)

Sin embargo las desventajas de este dispositivo es que la batería se descarga rápidamente con aplicaciones exigentes además de que el procesador —aunque es bueno— no es precisamente una innovación frente a la generación anterior.

Huawei Nova 14 Pro; para los amantes de la fotografía cuenta con una cámara triple trasera de 50 MP y doble cámara frontal de la misma capacidad optimizada con IA. Además su pantalla ofrece un brillo sin desgastar la batería, que dura hasta 2 días con un uso moderado y se recarga solo en 20 minutos al 100%.

HUAWEI nova 14 Pro Su panel cuenta con la certificación TÜV Rheinland de doble protección ocular para mitigar el parpadeo y la luz azul. (HUAWEI)

Sin embargo, uno de sus puntos débiles es que no incluye los servicios de Google y carece de carga inalámbrica. Asimismo, no es un celular para los gamers ya que no soporta aplicaciones “pesadas”.

Oppo Reno14 5G; de gama media pero con rendimiento premium ofrece un procesador monstruoso con un almacenamiento de hasta 1TB; una pantalla con una nitidez excepcional y el texto sumamente definido. Asimismo, cuenta con una cámara triple de 50 MP con teleobjetivo periscópico y una batería con una autonomía de 2 días con 30 minutos de recarga alámbrica y 50 minutos en inalámbrica.

Oppo Reno14 El chasis está construido con aleación de aluminio aeroespacial, lo que reduce su peso estructural por debajo de los 190 gramos a pesar del tamaño de su batería. (OPPO)

Este equipo también cuenta con una certificación contra el polvo y agua de nivel 7, siendo el celular más duradero de la marca. Sin embargo, cuenta con bastantes apps preinstaladas de fábrica que resultan innecesarios para usarlo.

iPhone 17 de Apple; la alternativa de iOS que debía entrar en la lista por su pantalla con una tecnología perfecta para videojuegos y reproducción de contenido multimedia. Su chip ya está diseñado para correr Apple Intelligence de forma nativa y cuenta con una cámara dual Fusion de 48 MP con una frontal de 18 MP de encuadre centrado.

iPhone 17.jpg La estructura interna de este modelo utiliza un 100% de aluminio reciclado, cumpliendo con las normativas globales de neutralidad de carbono.

Además, su protección frontal fue mejorada con un material especial; sin embargo, su precio es considerablemente superior al resto de la gama estándar, y su batería rinde menos que sus competidores directos.

Motorola Edge 60 Fusion; con su precio más competitivo cuenta con una pantalla curva y un diseño estilizado de acabado trasero grueso antideslizante. Su procesador integra herramientas de IA propias de la marca y su cámara de 50 MP promete fotografías en alta calidad.

Motorola Edge 60 Fusion Cuenta con la suite de seguridad ThinkShield for Mobile integrada directamente en el hardware para la protección de datos financieros y personales. (Gemini)

Asimismo, su batería dura hasta 2 días de autonomía, es resistente al agua y polvo; pero el brillo de la pantalla sufre bajo la luz solar directa y los botones laterales con incómodos. Tampoco cuenta con carga rápida o inalámbrica.

Samsung Galaxy S26 Ultra; la hoya de la gama alta en 2026, considerado como el celular más potente de la lista con una avanzada capa antirreflejos y filtro de privacidad. Su cámara cuenta con un sensor principal de 200 MP y dos teleobjetivos. Incluye el famoso lápiz óptico integrado en el equipo.

Samsung Galaxy S26 Ultra Los bordes del dispositivo están fabricados en Titanio de Grado 5, aumentando la resistencia estructural a impactos externos en un 25% respecto a la generación anterior. (Mercado Libre)

Sin embargo es un celular sumamente grande, costoso y requiere la creación obligatoria de la cuenta de Samsung para exprimir al máximo sus funciones.