Alimentar a tu mascota es una de las necesidades básicas y para que elijas la mejor opción la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis de croquetas para determinar cuales son las mejores.

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¿Cuáles son las mejores croquetas para perro?

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor estudió hace unos años la calidad de 41 marcas de croquetas que se venden en el mercado mexicano y los clasificó en cuatro grupos con base en su aporte nutricional y calidad.

Categoría AB: son económicas y están enfocadas en la satisfacción inmediata y se encuentran:

Best ChoiceFidus Puppy

CanPro

Maxi Bobby

Mimados

Hi Multipro

X-Dog

Nufit

Categoría AE: cubren con requerimientos nutricionales indispensables e integran vitaminas y minerales básicos:

Crunchy

Purina Campeón

Pedigree

Pedigree Balance Natural

Ganador Original

Dog Chow

Nutrescan

Categoría AP: son productos de alta calidad y ofrecen mejor digestibilidad y beneficios como una piel sana y pelaje brilloso:

Perfect Fit

Bayer Mira

Purina Beneful

Nupec Super Premium

Ganador Premium

Categoría AS: tienen ingredientes funcionales y fórmulas cuidadas, optimizan la digestión y ayudan a que las heces no tengan un fuerte olor:

Gal Ultimate Nutrition

Royal Canin Junior

Hill’s Science Diet

Purina Pro Plan

Eukanuba Puppy Large

¿Cuántas veces debe comer un perro adulto?

De acuerdo con información de The animal society for the prevention of cruelty to animals se recomienda que los perros adultos coman dos veces al día para mantener estabilidad en su metabolismo y ayudar a su digestión. Además es importante planificar los horarios de alimentación para generar hábitos y costumbres en tu mascota.

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