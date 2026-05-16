Los modelos Huawei ofrecen cámaras con los sistemas fotográficos más avanzados —diseñadas para ofrecer la máxima calidad sin ningún tipo de recorte— además de un rendimiento excelente, pero hay un modelo en especial que te brinda calidad y precio sin pagar el costo de los equipos Ultra.

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¿Cuál es el mejor celular de Huawei por su calidad y precio?

Investigamos a fondo y un celular que te brinda lo mejor de la gama premium pero con un costo accesible, es el Huawei Nova 14 Pro. Este smartphone está enfocado en el diseño y las capacidades fotográficas, presumiendo un sistema de cámara frontal dual.

HUAWEI nova 14 Pro La cámara retoma los colores vívidos, ofrece retratos en alta definición y retoques con Inteligencia Artificial. (HUAWEI)

Cuenta con una pantalla OLED LTPO curva de 6.78 pulgadas con una resolución de 2776 x 1224 píxeles y tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, que en términos claros, ofrece una imagen superior con una gestión de la batería ultraeficiente y la máxima fluidez visual ahorrando al máximo la autonomía del equipo.

En cuanto al rendimiento, cuenta con un procesador Kirin 8020 que integra tecnología 5G y un uso eficiente de la batería. Acompañado de los 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno, te permitirá abrir decenas de aplicaciones pesadas al mismo tiempo sin que se cierren.

Asimismo, podrás guardar cientos de fotos, videos y juegos en 4K sin preocuparte por el espacio.

La joya de la corona son sus cámaras traseras, con una configuración de triple sensor de 50 MP con estabilización óptica y apertura variable, un teleobjetivo de 12 MP y un zoom óptico 3x con un ultra gran angular de 8 MP.

Esto significa que es ideal para selfies detalladas que superan al ojo humano y a varias cámaras del mercado.

Otro plus en este equipo es su batería y carga de 5,500 mAh con soporte de carga rápida Huawei SuperCharge Turbo de 100 W; que en términos claros, pasa del 0% al 100% en aproximadamente 30 o 35 minutos y te brinda una autonomía de 1.5 y 2 días completos con un uso moderado.

¿Dónde comprar el Huawei Nova 14 Pro barato?

Actualmente, el celular en su versión Pro ronda los $16,999.00 pesos, pero encontramos una oferta en su propia página por solo $10,199.00 pesos, con opción a 12 pagos sin intereses de $849.00 pesos cada mes.