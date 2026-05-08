OPPO nos dice “Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia” con su modelo Reno14 5G lanzado a finales del 2025 y a principios del 2026; un celular de gama media que destaca no solo por su edición limitada de Star Wars, sino por el diseño resistente al polvo, agua, alta temperatura y presión.

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Actualmente está a solo $9,999.00 pesos en Amazon con entrega gratis para este domingo 10 de mayo que incluye el empaque y los accesorios exclusivos de la colección.

OPPO de Star Wars Diseñado con relieve estereoscópico iridiscente, el icónico casco de Darth Vader encarna el poder del lado oscuro. (OPPO)

Características del OPPO Reno14

Este equipo, con una batería de 6000mAh con carga rápida de 80W, ofrece una autonomía de 1.5 a 2 días con un uso moderado y una recarga en solo 40 minutos, según la página de OPPO.

Su potente sistema de cámaras está pensado para la creación de contenido, destacando su sensor principal de 50MP, un gran angular de 8MP más su lente macro de 2MP. Asimismo, su cámara selfie ofrece 32MP de alta calidad con una Inteligencia Artificial (IA) para optimizar la imagen.

OPPO de Star Wars Su elegante acabado negro y cambiante brillo rojo crean una profundidad impactante y una presencia imponente. (OPPO)

La pantalla cuenta con una resolución AMOLED de 6.59″ a 120HZ, lo que significa que podrás ver películas, redes sociales y correr tus videojuegos favoritos con una imagen nítida y fluida.

Este equipo también cuenta con 12GB de RAM, 512GB de almacenamiento y un procesador MediaTek Dimensity 8350, que ofrece un rendimiento espectacular para el gaming, multitarea y eficiencia, pero a un precio mucho menor.

La eficiencia energética y su soporte para una IA avanzada en conjunto con la conectividad 5G te permitirá usar este celular para las tareas más exigentes que le pongas, incluso conquistar toda la galaxia.