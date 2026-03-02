Lo que Samsung no dijo: Influencer especializado en celulares revela la verdad sobre el nuevo Galaxy S26 Ultra

Tras la presentación oficial del Galaxy Unpacked, quedaron varios detalles fuera del escenario principal. Mientras la marca se concentró en mostrar las nuevas capacidades de inteligencia artificial, expertos como el influencer Isa Marcial se dieron a la tarea de revisar a profundidad los dispositivos para encontrar lo que pasó desapercibido. Esta información es clave para los usuarios en México que planean adquirir el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra, ya que hay cambios importantes en hardware y software que no se mencionaron durante la transmisión.

Lo que hay que saber sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra

Una de las novedades más útiles tiene que ver con la galería. Ahora, el buscador no solo encuentra fotos, sino que es capaz de escanear videos para localizar momentos específicos, como la aparición de un objeto o animal en un clip. Además, la cámara nativa integra traducción en tiempo real que recrea el estilo del texto original sobre la imagen, sin need de abrir Google Lens. Otra mejora significativa es la herramienta Audio Eraser, que antes solo funcionaba en la galería; ahora está disponible desde el centro de control para limpiar ruido de fondo en aplicaciones como YouTube o TikTok mientras reproduces contenido.

En cuanto a las especificaciones técnicas y el diseño, hay cambios estructurales que definen la experiencia de uso del Galaxy S26 Ultra. Aquí los puntos clave que confirmaron fuentes cercanas al lanzamiento:



Procesador en México: Las versiones nacionales llegarán con el chip Exynos 2600, mientras que Snapdragon solo estará disponible en Estados Unidos, China y Japón.

Las versiones nacionales llegarán con el chip Exynos 2600, mientras que Snapdragon solo estará disponible en Estados Unidos, China y Japón. Materiales: Se abandonó el titanio en favor de un "Armor Aluminum" más avanzado para reducir el grosor.

Se abandonó el titanio en favor de un "Armor Aluminum" más avanzado para reducir el grosor. Dimensiones: Es el modelo Ultra más delgado de la historia con 7.9 mm y un peso de 214 gramos.

Es el modelo Ultra más delgado de la historia con 7.9 mm y un peso de 214 gramos. Cámara: Incluye un modo de 24 megapíxeles, pero debe activarse manualmente instalando el módulo Camera Assistant.

Incluye un modo de 24 megapíxeles, pero debe activarse manualmente instalando el módulo Camera Assistant. Pantalla: Los modelos S26 y S26 Plus no cuentan con el cristal antirreflejos Gorilla Armor 2, exclusivo del Ultra.

Samsung explicó que la elección del aluminio responde al objetivo de crear el dispositivo Ultra más delgado hasta la fecha, manteniendo los estándares de resistencia. Sin embargo, este diseño trae consideraciones con los accesorios. Se ha detectado que el S Pen puede presentar inconsistencias si se utilizan fundas magnéticas de terceros; los imanes afectan la sensibilidad del lápiz. Solo las fundas oficiales de Samsung están diseñadas para evitar esta interferencia, aunque la compañía ya puso a la venta cargadores y power banks magnéticos compatibles.

También existe expectativa sobre la compatibilidad de QuickShare con AirDrop de iPhone. Aunque se filtró que podría haber transferencia directa entre sistemas sin aplicaciones extra, usuarios con unidades de prueba reportan que la función aún no es visible. Es probable que esto se habilite mediante actualizaciones de software antes del lanzamiento final a consumidores. Por lo pronto, quienes estén interesados en el equipo deben considerar que las unidades de revisión pueden variar respecto al producto final que llegue a las tiendas en el país.