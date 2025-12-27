Cables y celulares entre otras tecnologías que desaparecerán antes del 2040

La tecnología avanza a un nivel tan rápido que objetos y herramientas que ocupamos, inclusive dispositivos, por ejemplo celulares podrían desaparecer para ser remplazados y así poder favorecer a las personas y dar un salto a la modernidad.

Sí, aunque el celular ya se ha vuelto una herramienta fundamental para nuestra vida, este podría desaparecer para darle el lugar a las famosos lentes inteligentes de realidad aumentada. A la lista también se podrían sumar los cables, los cuales serían reemplazados definitivamente para que el WiFi sea el líder en la conectividad.

Cables desaparecerán para potenciar el WiFi

Aunque aún existen barreras para eliminar por completo los cables, las tecnologías como el WiFi , Bluetooth, carga inducida o WiMAX, han podido usarse para conectar dispositivos sin un cable físico.

Los dispositivos que ya se pueden ocupar de manera inalámbrica son:

Audífonos

Teclados de computadora

Mouse de computadora

Robots

Bocinas

Impresoras



La barrera no es la transmisión de datos, sino la alimentación energética porque nada se mueve solo, sino con ayuda de pilas, baterías recargables o la electricidad.

¿Por qué los celulares podrían desaparecer en el futuro?

Los celulares se han convertido en nuestro brazo derecho, con este dispositivo nos comunicamos con las personas, hacemos nuestro trabajo y nos mantiene al pendiente de las noticias más destacas, pero no es imposible que quede obsoleto debido a los avances tecnológicos.

Según Yann LeCun, científico en jefe del laboratorio de IA de Meta y profesor de la Universidad de Nueva York, afirma que en 10 o 15 años la gente ya no usará Smartphones, sino lentes de realidad aumentada con los que investigará, se entretendrá y trabajará.

