Cables y celulares entre otras tecnologías que desaparecerán antes del 2040
Los celulares se han convertido en herramientas necesarias para las personas, sin embargo en poco tiempo podría quedar obsoleto; algunas tecnologías desaparecerán.
La tecnología avanza a un nivel tan rápido que objetos y herramientas que ocupamos, inclusive dispositivos, por ejemplo celulares podrían desaparecer para ser remplazados y así poder favorecer a las personas y dar un salto a la modernidad.
Sí, aunque el celular ya se ha vuelto una herramienta fundamental para nuestra vida, este podría desaparecer para darle el lugar a las famosos lentes inteligentes de realidad aumentada. A la lista también se podrían sumar los cables, los cuales serían reemplazados definitivamente para que el WiFi sea el líder en la conectividad.
Robo de WiFi en México: ¿Se castiga con cárcel esta práctica?
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Cables desaparecerán para potenciar el WiFi
Aunque aún existen barreras para eliminar por completo los cables, las tecnologías como el WiFi , Bluetooth, carga inducida o WiMAX, han podido usarse para conectar dispositivos sin un cable físico.
Los dispositivos que ya se pueden ocupar de manera inalámbrica son:
- Audífonos
- Teclados de computadora
- Mouse de computadora
- Robots
- Bocinas
- Impresoras
La barrera no es la transmisión de datos, sino la alimentación energética porque nada se mueve solo, sino con ayuda de pilas, baterías recargables o la electricidad.
¿Por qué los celulares podrían desaparecer en el futuro?
Los celulares se han convertido en nuestro brazo derecho, con este dispositivo nos comunicamos con las personas, hacemos nuestro trabajo y nos mantiene al pendiente de las noticias más destacas, pero no es imposible que quede obsoleto debido a los avances tecnológicos.
Según Yann LeCun, científico en jefe del laboratorio de IA de Meta y profesor de la Universidad de Nueva York, afirma que en 10 o 15 años la gente ya no usará Smartphones, sino lentes de realidad aumentada con los que investigará, se entretendrá y trabajará.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro
canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.