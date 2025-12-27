inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Detienen a Jesús ‘N’, excolaborador de Genaro García Luna por delincuencia organizada y peculado

Cables y celulares entre otras tecnologías que desaparecerán antes del 2040

Los celulares se han convertido en herramientas necesarias para las personas, sin embargo en poco tiempo podría quedar obsoleto; algunas tecnologías desaparecerán.

Celulares y cables, tecnologías que desaparecerán por avance de la tecnología
Los cable y los celulares podrían quedar obsoletos tras el uso del WiFi y los lentes de realidad virtual.|Getty Images
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Adriana Pacheco

La tecnología avanza a un nivel tan rápido que objetos y herramientas que ocupamos, inclusive dispositivos, por ejemplo celulares podrían desaparecer para ser remplazados y así poder favorecer a las personas y dar un salto a la modernidad.

Sí, aunque el celular ya se ha vuelto una herramienta fundamental para nuestra vida, este podría desaparecer para darle el lugar a las famosos lentes inteligentes de realidad aumentada. A la lista también se podrían sumar los cables, los cuales serían reemplazados definitivamente para que el WiFi sea el líder en la conectividad.

Robo de WiFi en México: ¿Se castiga con cárcel esta práctica?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cables desaparecerán para potenciar el WiFi

Aunque aún existen barreras para eliminar por completo los cables, las tecnologías como el WiFi , Bluetooth, carga inducida o WiMAX, han podido usarse para conectar dispositivos sin un cable físico.

Los dispositivos que ya se pueden ocupar de manera inalámbrica son:

  • Audífonos
  • Teclados de computadora
  • Mouse de computadora
  • Robots
  • Bocinas
  • Impresoras

La barrera no es la transmisión de datos, sino la alimentación energética porque nada se mueve solo, sino con ayuda de pilas, baterías recargables o la electricidad.

¿Por qué los celulares podrían desaparecer en el futuro?

Los celulares se han convertido en nuestro brazo derecho, con este dispositivo nos comunicamos con las personas, hacemos nuestro trabajo y nos mantiene al pendiente de las noticias más destacas, pero no es imposible que quede obsoleto debido a los avances tecnológicos.

Según Yann LeCun, científico en jefe del laboratorio de IA de Meta y profesor de la Universidad de Nueva York, afirma que en 10 o 15 años la gente ya no usará Smartphones, sino lentes de realidad aumentada con los que investigará, se entretendrá y trabajará.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Tecnología

LO MÁS VISTO