Honor decidió lanzar una súper promoción en su página que probablemente no volveremos a ver, se trata de comprar en combo celular, tableta, reloj inteligente y audífonos por $30,999.00 pesos a 18 meses sin intereses, un ahorro de $14,997.00 pesos.

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Disponible hasta el 02 de junio, en adn Noticias te hablamos sobre cada dispositivo para saber si tu inversión va a valer la pena y cómo puedes explotar al máximo el ecosistema de la marca, que le intenta copiar a Apple todas su ventajas.

¿Vale la pena el Honor Magic8 Pro?

El Honor Magic8 Pro ofrece una autonomía de 2 o 3 días de uso mixto o entre 10 y 12 horas de pantalla encendida. En cuanto a la fotografía y video, tiene una cámara principal ultra nocturna y un telefoto de 200 MP que te dará resultados increíbles a cualquier hora del día.

Su pantalla cuenta con un gran nivel de brillo en exteriores, colores precisos y tecnología de atenuación para el cuidado de tus ojos. Su audio te promete un sonido estéreo potente con graves sorprendentes gracias a su cámara de resonancia y calidad de construcción.

Honor Magic8 Pro El paquete ofrece el celular con 12GB de memoria interna y expandible a 512GB en el color "amanecer Dorado" con una Dual Card. (Honor)

En cuanto a las debilidades del dispositivo, cuenta con un sensor de 50 MP en la cámara selfie con encuadre fijo, lo que se siente desactualizado en comparación con sus competidores del mercado. Asimismo, su obturador es lento y tiene un procesamiento inconsistente, se calienta al realizar tareas pesadas y su software imita elementos de iOS, no propios de Android.

Ventajas y desventajas de la Pad X9a, el Watch 5 y los Earbuds Open

Como el combo lo dice, la Honor Pad X9a es una tableta de gama media excelente para ver videos y usarla para los estudios. Tiene un gran rendimiento en pantalla y batería con una autonomía de 2 a 3 días de uso continuo.

Es elegante y ligera —pesando de 4 a 5 manzanas—; sin embargo tiene un brillo limitado en exteriores, un procesador justo no recomendado para videojuegos y depende completamente de adaptadores, reconocimiento facial o contraseña para desbloquearse.

Honor Pad X9a El precio de este equipo oscila entre los $7,998.00 y $5,999.00 pesos. (Honor)

Por su parte Honor Watch 5 está hecho de materiales aeroespaciales, cuenta con funciones avanzadas de salud —como monitoreo en la yema del dedo— y tiene un diseño premium.

Este dispositivo incluye electrocardiograma (ECG), monitor de bienestar emocional, evaluación de respiración mientras duermes. También te permite realizar llamadas mediante eSIM, tiene GPS integrado y opción de mapas en tiempo real sin necesidad de llevar el celular.

Su desventaja es que, a pesar de tener modos de ahorro, el uso rudo con la pantalla encendida reduce la batería a solo 3 días.

Huawei Watch 5 Su precio es de $3,999.00 pesos.

Los Earbuds Open tienen un diseño tipo C que se coloca alrededor de la oreja y son ideales para deportistas o personas que necesitan escuchar su entorno. No se caen al correr y son cómodos para el uso prolongado. Resisten sudor y lluvia sin dañarse pero no tienen cancelación de ruido ni gomitas.

Tiene bajos menos profundos y en lugares silenciosos, las personas de alrededor escucharán lo que tú.

Earbuds Open Su precio es de $3,999.00 pesos. (Honor)