El cargador del celular transforma el voltaje del enchufe en uno menor para el celular, proceso que puede “dispararse” en forma de calor si la herramienta es pirata o genérica.

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Esto se debe a que emplean circuitos de baja calidad que no gestionan bien dicho proceso energético, donde ocurre un sobrecalentamiento excesivo que puede derretir el accesorio, dañar la batería del celular o —en casos extremos— provocar un incendio.

Cargador del celular Nunca dejes cargando tu celular en espacios cerrados, cama o debajo de las almohadas. (Getty Images)

¿Por qué debes invertir en un buen cargador para tu celular?

Los cargadores modernos utilizan “nitruro de galio”, un material que sustituye al silicio, es más pequeño y carga más rápido a través del control del voltaje de manera ultra eficiente, generando mucho menos calor que las antiguas herramientas de carga.

Sin embargo, los mejores materiales integran carcasas de aluminio que liberan el calor mejor que el plástico y pastas térmicas internas que evitan que el calor se acumule en un solo punto.

Asimismo, existe una protección automática del sistema, como en los cargadores de Apple, que cuando el equipo detecta que la temperatura interior o el adaptador exceden los límites recomendados, el software detendrá la carga automáticamente al 80% para proteger la vida útil de ambos.

De igual manera, en Samsung se advierte dentro de los manuales de cuidado que cargar los dispositivos en espacios con temperaturas mayores a los 35 ºC puede degradar permanentemente la capacidad de la batería.

¿Qué hacer para que mi cargador no se caliente?

Te sugerimos estos 4 pasos:

Cargar tu equipo en zonas ventiladas y nunca dejarlos detrás de muebles sin flujos de aire, cama o almohadas

Alejar objetos metálicos o tarjetas del adaptador mientras esté conectado

No usar el equipo mientras se carga ya que le exige al procesador la energía máxima, provocando una “tormenta térmica” tanto en el cargador como en el celular

tanto en el cargador como en el celular Si el cargador “quema” desconéctalo inmediatamente, déjalo enfriar en el suelo y deséchalo, ¡no te arriesgues!